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Monte Dukono in eruzione in Indonesia: colonna di fumo di 10 km, almeno tre vittime e venti dispersi - Video

Forte esplosione sul Monte Dukono. L'eruzione del vulcano in Indonesia ha sprigionato una colonna di fumo alta 10 km. Il bilancio provvisorio è di tre vittime e venti dispersi.
Eventi estremi8 Maggio 2026 - ore 11:57 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi8 Maggio 2026 - ore 11:57 - Redatto da Meteo.it

Paura in Indonesia per la violenta eruzione che nelle scorse ore ha colpito il Monte Dukono, situato sull'isola di Halmahera, nella parte orientale del Paese, precisamente nella provincia del Maluku Settentrionale. Il vulcano ha eruttato questa mattina, venerdì 8 maggio 2026 alle 7:41 ora locale, (le 00:41 in Italia). Dal vulcano si è sprigionata una colonna di fumo e ceneri che alta circa 10 km.

Vittime e dispersi in Indonesia dopo l'eruzione del Monte Dukono

L'esplosione e l'intensa colonna di fumo e ceneri, stando a quanto riferito dalla polizia locale all'emittente indonesiana Kompas Tv, avrebbe travolto diversi turisti che si trovavano nell'area per delle escursioni. Il bilancio, sicuramente provvisorio come riportano i media locali, al momento è di tre vittime accertate.

Il governo indonesiano teme che il bilancio delle vittime tenda a salire, visto anche il gran numero di dispersi, al momento all'appello mancano 20 persone che sono appunto ritenute disperse. Sul posto sono all'opera diverse squadre di emergenza impegnate proprio nelle operazioni di ricerca dei dispersi. Tra le persone coinvolte, gli enti preposti hanno confermato la presenza di nove cittadini di Singapore.

L'Agenzia di vulcanologia indonesiana (PVMBG) fa sapere inoltre, che, a causa dei venti, la nube di cenere si sta dirigendo verso la parte nord, dove sono state già allertate le popolazioni e la vicina città di Tobelo. Si teme infatti il verificarsi di colate di fango vulcanico in caso di possibile pioggia nelle prossime ore.

Iwan Ramdani, funzionario dei soccorsi, ai media locali ha dichiarato che le squadre di soccorsi sono già in viaggio verso le zone più colpite dall'esplosione per tentare i recuperi. Ramdani nelle sue dichiarazioni ha anche precisato che tuttavia non è ancora stato confermato il numero esatto dei feriti.

Il Monte Dukono

Il Monte Dukono è un vulcano decisamente molto complesso. La sua principale caratteristica è infatti proprio quella di essere soggetto a continue eruzioni esplosive, che spesso sono accompagnate da importanti colate laviche. Si tratta infatti di uno dei vulcani più attivi dell'Indonesia.

Dalla fine di marzo, stando a quanto riferito dal Servizio Vulcanologico Indonesiano, sono stati registrati ben 200 episodi eruttivi. Il Monte Dukono è da sempre uno dei vulcani più visitati del Paese.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Maggio ore 14:15

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