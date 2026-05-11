Terremoto di magnitudo 4.7 in Grecia, scossa vicino Kefalos: situazione e rischio sismico

Una forte scossa di terremoto caratterizzata da una magnitudo 4.7 è avvenuta ieri sera, domenica 10 maggio 2026, in Grecia, precisamente nell'area a sud-ovest dell’isola di Kefalos. L'epicentro del sisma, rilevato dai sismografi alle 23:29:56, ora locale, le 22:29 ora italiana, è avvenuto a circa 23 km dalla località, stando a quanto riportato dai primi dati forniti dalle agenzie locali.

Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 in Grecia, vicino Kéfalos: la situazione

La scossa di terremoto che ieri sera ha fatto tremare la Grecia ha avuto una profondità di circa 142 km, come confermano anche i dati forniti dal Centro Nazionale di Ricerca Sismica INGV. L'evento sismico è stato avvertito in maniera molto chiara anche nelle località limitrofe, generando preoccupazione tra la popolazione.

Dalle ultime notizie in merito al terremoto che ha avuto luogo a Kefalos, in Grecia, si rende noto che al momento non sembra esserci stata alcuna segnalazione di feriti o di ingenti danni a strutture.

Rischio sismico

La Grecia è da sempre una delle aree più sismiche d'Europa. Il Paese infatti si trova sul punto dove si incontrano la placca africana e la placca euroasiatica, un'area caratterizzata da movimenti tettonici continui.

La profondità del terremoto di ieri sera in Grecia, a ben 142 km sotto la superficie, indica che il sisma potrebbe aver creato meno danni alle strutture che si trovano in superficie, ma comunque questo fattore lo rende un terremoto che può essere percepito su vaste aree, provocando appunto paura tra la popolazione.