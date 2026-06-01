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Meteo: giugno al via con temporali e caldo in attenuazione

La perturbazione n.10 di maggio innesca rovesci e temprali al Centro-Nord oggi (1 giugno). 2 giugno con maltempo diffuso e fine del caldo anomalo
Previsione1 Giugno 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione1 Giugno 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

L’indebolimento dell’alta pressione ha permesso a una perturbazione di origine atlantica (la numero 10 di maggio) di avvicinarsi alla nostra Penisola, favorendo un aumento dell’instabilità che oggi (lunedì 1 giugno) si farà sentire soprattutto al Nordest e regioni centrali, con la formazione di improvvisi temporali, mentre le correnti relativamente fresche che riusciranno a infiltrarsi sul nostro Paese causeranno un calo delle temperature in gran parte del Centro-Nord.

L’alta pressione si ritirerà temporaneamente dalla nostra Penisola nella giornata di domani (martedì 2 giugno, Festa della Repubblica), quando arriverà un’altra più intensa perturbazione (la numero 1 di giugno), che porterà piogge diffuse, anche di forte intensità, su gran parte del Nord e molta instabilità al Centro e Sardegna.

Questa seconda perturbazione, nell’attraversare il nostro Paese, mercoledì 3 porterà ancora maltempo diffuso, specie al Nordest e regioni centrali, mentre per giovedì 4 è previsto un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Tra martedì e mercoledì inoltre è atteso un ulteriore diffuso calo termico, con la fine del caldo anomalo in tutta Italia.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 1 giugno

Tempo in generale bello e soleggiato al Sud e Isole Maggiori. Nuvole sul resto d’Italia, sebbene con spazio per ampi momenti soleggiati in Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia: nel corso del giorno rovesci e temporali bagneranno Venezie, Emilia, Romagna, Liguria, zone interne del Centro e coste marchigiane.

Temperature massime in diffuso calo al Centro-Nord, ma ancora nel complesso leggermente oltre i valori medi stagionali. Venti moderati, per lo più dai quadranti meridionali, al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per martedì 2 giugno, Festa della Repubblica

In prevalenza sereno o poco nuvoloso all’estremo Sud e Isole. Nuvole sul resto del Paese: rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, su gran parte del Nord e, a carattere più isolato, anche sulle zone interne del Centro, con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche.

Temperature massime in rialzo al Nordest, in calo al Nordovest, regioni centrali adriatiche e gran parte del Sud: fine del caldo anomalo in gran parte d’Italia.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 01 Giugno ore 12:05

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