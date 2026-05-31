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Meteo: verso il 2 giugno con temporali e fine del caldo anomalo!

Anticiclone in indebolimento sull'Italia dove il ponte del 2 giugno sarà caratterizzato da maltempo e fine del caldo anomalo: le previsioni meteo
Previsione31 Maggio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione31 Maggio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it

Con l’alta pressione che si sta progressivamente indebolendo, una perturbazione di origine atlantica (la numero 10 di maggio) domani (lunedì 1 giugno) lambirà la nostra Penisola, causando un aumento dell’instabilità, con improvvisi temporali soprattutto al Nordest e al Centro.

Per martedì 2 giugno invece è previsto l’arrivo di un’altra più intensa perturbazione, destinata a investire con maggior decisione la nostra Penisola, con piogge diffuse, anche di forte intensità, su gran parte del Nord e molta instabilità al Centro e Sardegna.

Questa seconda perturbazione, nell’attraversare il nostro Paese, mercoledì 3 porterà ancora maltempo diffuso al Nordest e regioni centrali, mentre per giovedì 4 è previsto un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Nei
prossimi giorni sull’Italia arriveranno inoltre correnti relativamente fresche, che faranno calare sensibilmente le temperature al Centro-Nord, mettendo così fine alla fase di caldo anomalo.

Le previsioni meteo per lunedì 1 giugno

Bella giornata di sole al Sud e Isole, gran parte del Piemonte e Lombardia Occidentale. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e momenti nuvolosi: nel corso del giorno rovesci e temporali su Venezie, Emilia, Romagna, Liguria, zone interne del Centro e coste marchigiane.

Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord, ancora dal sapore estivo, ma più vicine ai valori medi stagionali. Venti moderati, per lo più dai quadranti meridionali, al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per martedì 2 giugno, Festa della Repubblica

Bel tempo all’estremo Sud e Isole. Nuvole sul resto del Paese: rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, su gran parte del Nord e, a carattere più isolato, anche sulle zone interne del Centro, con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche.

Temperature massime in rialzo al Nordest, in calo al Nordovest, regioni centrali adriatiche e gran parte del Sud: fine del caldo anomalo in gran parte d’Italia.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 31 Maggio ore 16:03

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