Meteo: ultimo giorno di maggio instabile al Centro-Nord. Le previsioni

Nel corso della giornata odierna (domenica 31 maggio) l’alta pressione tornerà a indebolirsi e consentirà a una perturbazione atlantica (la numero 10 di maggio), il cui nucleo si muoverà attraverso l’Europa centrale, di lambire il Nord Italia, causando un aumento dell’instabilità sulle Alpi e, alla fine del giorno, su gran parte delle Venezie.

Questa stessa perturbazione domani (lunedì 1 giugno) scivolerà sui Balcani e coinvolgerà parzialmente il versante orientale della nostra Penisola, favorendo un aumento dell’instabilità soprattutto al Nordest e regioni centrali adriatiche.

Poi per martedì 2 giugno - Festa della Repubblica -, è probabile un peggioramento ancor più deciso: le ultime proiezioni infatti sembrano confermare l’arrivo di un’altra più intensa perturbazione atlantica (la numero 1 di giugno), che porterà numerosi temporali, anche di forte intensità, sulle regioni settentrionali, e molta instabilità al Centro e Sardegna. Questa seconda perturbazione, nell’attraversare il nostro Paese, mercoledì 3 porterà maltempo diffuso al Nordest e regioni centrali, mentre per giovedì 4 è previsto un parziale miglioramento delle condizioni meteo.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 31 maggio

Inizio giornata con prevalenza di tempo soleggiato, a eccezione di qualche innocuo annuvolamento. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su gran parte del Nord, Appennino Centrale e Meridionale, zone interne delle Isole Maggiori: acquazzoni e temporali, per lo più a carattere isolato, su Alpi, zone prealpine, Appennino Abruzzese e Molisano, rilievi siciliani e interno della Sardegna. In serata rovesci e temporali sparsi sulle Venezie.

Temperature massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento, in generale comprese fra 27 e 32 gradi, con punte di 33-34 gradi al Nord. Venti in deboli.

Le previsioni meteo per lunedì 1 giugno

Bella giornata di sole al Sud e Isole. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e momenti nuvolosi: nel corso del giorno rovesci e temporali su Venezie, Emilia, Romagna, Liguria, Basso Piemonte, zone interne del Centro e coste centrali adriatiche.

Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord, ancora tipicamente estive ma più vicine ai valori medi stagionali. Venti moderati, per lo più dai quadranti meridionali, al Centro-Sud e Isole.