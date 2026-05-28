Meteo: ponte del 2 giugno con ritorno dei temporali al Nord!

Tra la fine di maggio ed il principio di giugno (inizio dell’estate meteorologica) la situazione atmosferica sarà ancora caratterizzata da temperature superiori alle medie (sia pure su livelli meno estremi rispetto al periodo eccezionale appena trascorso) e da tempo generalmente poco perturbato. Martedì 2 giugno sul Nord Italia potrebbe invece transitare una perturbazione più intensa.

Domenica 31 maggio sulla maggioranza delle regioni tempo soleggiato e caldo. Nelle ore pomeridiane occasionali temporali in Umbria e sui rilievi abruzzesi. Una perturbazione in transito sull’Europa Centrale sfiora le Alpi centro orientali, dove dal pomeriggio saranno possibili brevi rovesci; in serata non si esclude qualche temporale anche sulla pianura veneta. Temperature in aumento al Nord e sulle regioni del versante adriatico; venti generalmente deboli.

Ponte del 2 giugno con probabile peggioramento al Nord e temperature in calo: la tendenza meteo

Lunedì 1° giugno l’influsso dell’alta pressione dovrebbe essere ancora dominante su gran parte del Paese, ma in modo più diretto sui settori occidentali e al Sud. La probabilità di rovesci sarà abbastanza elevata sulle aree prealpine del Nordest e sulle Alpi orientali; brevi rovesci o temporali potrebbe svilupparsi localmente anche sulle pianure del Nordest, in Emilia Romagna, su Toscana orientale e Marche. Temperature senza grosse variazioni e per lo più superiori alla media stagionale.

Nelle proiezioni modellistiche a più lungo termine per martedì 2, Festa della Repubblica, è previsto il passaggio di una perturbazione atlantica abbastanza attiva sulle regioni settentrionali, associata a precipitazioni più diffuse sulle aree a nord del Po. Questa perturbazione mercoledì 3 dovrebbe spostarsi verso il Nordest sfiorando anche le regioni centrali. Al Nord il clima diverrà un poco meno caldo.