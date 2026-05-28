FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: ponte del 2 giugno con ritorno dei temporali al Nord!

Meteo: ponte del 2 giugno con ritorno dei temporali al Nord!

La tendenza meteo per fine di maggio e inizio di giugno vede un possibile peggioramento al Nord con ritorno dei temporali. Caldo meno intenso.
Tendenza28 Maggio 2026 - ore 11:41 - Redatto da Meteo.it
Tendenza28 Maggio 2026 - ore 11:41 - Redatto da Meteo.it

Tra la fine di maggio ed il principio di giugno (inizio dell’estate meteorologica) la situazione atmosferica sarà ancora caratterizzata da temperature superiori alle medie (sia pure su livelli meno estremi rispetto al periodo eccezionale appena trascorso) e da tempo generalmente poco perturbato. Martedì 2 giugno sul Nord Italia potrebbe invece transitare una perturbazione più intensa.

Domenica 31 maggio sulla maggioranza delle regioni tempo soleggiato e caldo. Nelle ore pomeridiane occasionali temporali in Umbria e sui rilievi abruzzesi. Una perturbazione in transito sull’Europa Centrale sfiora le Alpi centro orientali, dove dal pomeriggio saranno possibili brevi rovesci; in serata non si esclude qualche temporale anche sulla pianura veneta. Temperature in aumento al Nord e sulle regioni del versante adriatico; venti generalmente deboli.

Ponte del 2 giugno con probabile peggioramento al Nord e temperature in calo: la tendenza meteo

Lunedì 1° giugno l’influsso dell’alta pressione dovrebbe essere ancora dominante su gran parte del Paese, ma in modo più diretto sui settori occidentali e al Sud. La probabilità di rovesci sarà abbastanza elevata sulle aree prealpine del Nordest e sulle Alpi orientali; brevi rovesci o temporali potrebbe svilupparsi localmente anche sulle pianure del Nordest, in Emilia Romagna, su Toscana orientale e Marche. Temperature senza grosse variazioni e per lo più superiori alla media stagionale.

Nelle proiezioni modellistiche a più lungo termine per martedì 2, Festa della Repubblica, è previsto il passaggio di una perturbazione atlantica abbastanza attiva sulle regioni settentrionali, associata a precipitazioni più diffuse sulle aree a nord del Po. Questa perturbazione mercoledì 3 dovrebbe spostarsi verso il Nordest sfiorando anche le regioni centrali. Al Nord il clima diverrà un poco meno caldo.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, weekend e Ponte del 2 giugno tra caldo e instabilità: la tendenza
    Tendenza27 Maggio 2026

    Meteo, weekend e Ponte del 2 giugno tra caldo e instabilità: la tendenza

    Le temperature, seppur in lieve calo, resteranno sopra le medie stagionali su tutta Italia. Instabilità in aumento con temporali di calore. La tendenza meteo
  • Meteo, dal 29 maggio lieve calo termico e instabilità in aumento: la tendenza
    Tendenza26 Maggio 2026

    Meteo, dal 29 maggio lieve calo termico e instabilità in aumento: la tendenza

    Si smorza leggermente l'eccezionale ondata di caldo in corso a partire da venerdì: temperature sopra la norma e caldo da piena estate con temporali. La tendenza meteo
  • Meteo, lieve attenuazione del caldo tra il 28 e il 29 maggio: la tendenza
    Tendenza25 Maggio 2026

    Meteo, lieve attenuazione del caldo tra il 28 e il 29 maggio: la tendenza

    Nell'ultima parte della settimana si attenua un poco l'ondata di caldo a causa dell'indebolimento dell'Anticiclone nord-africano. Temperature comunque sopra la norma. La tendenza meteo
  • Meteo: mercoledì 27 temperature fino a 35°C! Poi cambia qualcosa: la tendenza
    Tendenza24 Maggio 2026

    Meteo: mercoledì 27 temperature fino a 35°C! Poi cambia qualcosa: la tendenza

    La tendenza meteo da mercoledì 27 maggio segnala l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi mentre da giovedì 28 aumenta l'instabilità.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, weekend e Ponte del 2 giugno tra caldo e instabilità: la tendenza
Tendenza27 Maggio 2026
Meteo, weekend e Ponte del 2 giugno tra caldo e instabilità: la tendenza
Le temperature, seppur in lieve calo, resteranno sopra le medie stagionali su tutta Italia. Instabilità in aumento con temporali di calore. La tendenza meteo
Meteo, dal 29 maggio lieve calo termico e instabilità in aumento: la tendenza
Tendenza26 Maggio 2026
Meteo, dal 29 maggio lieve calo termico e instabilità in aumento: la tendenza
Si smorza leggermente l'eccezionale ondata di caldo in corso a partire da venerdì: temperature sopra la norma e caldo da piena estate con temporali. La tendenza meteo
Meteo, lieve attenuazione del caldo tra il 28 e il 29 maggio: la tendenza
Tendenza25 Maggio 2026
Meteo, lieve attenuazione del caldo tra il 28 e il 29 maggio: la tendenza
Nell'ultima parte della settimana si attenua un poco l'ondata di caldo a causa dell'indebolimento dell'Anticiclone nord-africano. Temperature comunque sopra la norma. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Maggio ore 16:15

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154