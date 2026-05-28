Meteo: 29 maggio con temporanea attenuazione del caldo! Le previsioni

L’anticiclone di matrice subtropicale, che occupa l’Europa centro-occidentale, nella giornata di venerdì 29 subisce un parziale e temporaneo indebolimento sul suo bordo orientale, favorendo sull’Italia infiltrazioni di aria più fresca in grado di attenuare il caldo intenso di questi ultimi giorni, che al Nord ha portato anche a nuovi record di temperatura per il mese di maggio. Il caldo tornerà ad intensificarsi nel fine settimana con di nuovo picchi non lontani dai 35 gradi.

A parte qualche locale e breve episodio di instabilità, ma con rischio di temporali anche forti, il tempo resterà nel complesso stabile e soleggiato. Nel corso della prossima settimana assisteremo ad un cambio della circolazione atmosferica sull’Europa con il cedimento dell’alta pressione e il ritorno delle perturbazioni anche sull’Italia.

Le temperature subiranno un deciso ridimensionamento con la fine del caldo eccezionale di questi giorni. Un primo fronte perturbato potrebbe raggiungere il Nord Italia nella giornata di martedì 2 giugno, poi mercoledì 3 le piogge e i temporali dovrebbero raggiungere anche il Centro-Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 29 maggio

Al mattino instabile con possibili temporali o rovesci in Piemonte e coste centrali della Toscana; nel resto d’Italia tempo complessivamente stabile e soleggiato. Nel pomeriggio prevalenza di tempo soleggiato sulle pianure del Nord, lungo le coste adriatiche, in Basilicata e Sardegna; alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia con qualche rovescio o temporale su Alpi occidentali e orientali, Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia interna e meridionale.

Temperature in calo quasi ovunque, eccetto sulle due Isole maggiori; valori per lo più tra i 25-27 °C delle aree costiere ai 31-32 gradi delle aree interne fino a 33 in Sardegna e Sicilia. Venti per lo più deboli, salvo moderati rinforzi da nord tra l’Adriatico meridionale, il sud della Puglia e lo Ionio con mari anche un po’ mossi; calmi o poco mossi gli altri bacini italiani.

Le previsioni meteo per sabato 30 maggio

Giornata prevalentemente soleggiata e stabile. Al mattino prevarranno i cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio un po’ di nubi in transito al Nord con un cielo poco o parzialmente nuvoloso e locali rovesci o brevi temporali possibili sulle Alpi occidentali; tempo instabile con sviluppo di temporali di calore anche nelle aree interne di Sardegna e Sicilia.

Venti molto deboli o del tutto assenti, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata lungo i litorali. Mari calmi o poco mossi. Temperature massime in aumento al Centro-Nord e Sardegna con valori fino a 32-33 gradi; in lieve calo all’estremo Sud, con valori per lo più compresi tra 25 e punte massime di 30 gradi.