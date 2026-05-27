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Meteo, maggio come luglio: fino a 36 gradi: le previsioni

Apice dell'ondata di caldo eccezionale in atto: temperature fuori scala. Lieve calo termico nei prossimi giorni ma con valori ancora oltre la norma. Le previsioni meteo del 27-28 maggio
Previsione27 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione27 Maggio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Su gran parte d’Europa insiste un robusto anticiclone di matrice subtropicale, che caratterizzerà la circolazione atmosferica a scala continentale per tutta la parte centrale della settimana, mostrando i rimi segni di cedimento solo nel corso del weekend. Per tutta questa settimana il tempo in Italia rimarrà quindi in prevalenza soleggiato e asciutto, mentre agli inizi della prossima settimana, con il cambio del mese, è probabile che almeno le regioni settentrionali vengano raggiunte da più fresche correnti atlantiche, con un conseguente aumento dell’instabilità. Nel frattempo, durante questa settimana il bel tempo sarà anche accompagno da caldo intenso, con temperature che, ben oltre le medie stagionali, potrebbero toccare anche picchi di 35-36 gradi, specie nella giornata odierna, quando è previsto che l’ondata di calore tocchi il suo apice. Nei prossimi giorni, pur rimanendo insolitamente intenso per il periodo, il caldo tenderà ad attenuarsi leggermente grazie all’infiltrazione di aria più fresca e instabile che causerà anche un aumento dell’instabilità pomeridiana sulle zone interne.

Previsioni meteo per mercoledì 27 maggio

Mercoledì al mattino bel tempo in tutta Italia. Nelle ore centrali del giorno nuvolosità in aumento nelle zone montuose, con la possibilità di brevi e isolati rovesci o temporali su Alpi Occidentali, Alpi Orientali, Prealpi Venete, Appennino Calabro-Lucano e rilievi della Sicilia. Temperature massime per lo più stazionarie o in ulteriore leggero aumento, con caldo sempre intenso e tipico di piena estate: punte fino 35-36 gradi. Venti in prevalenza deboli con rinforzi di brezza.

Previsioni meteo per giovedì 28 maggio

Giovedì a inizio giornata qualche breve rovescio o temporale possibile nelle zone interne del Centro, tempo più stabile e soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità su Alpi e Appennini, con sviluppo di rovesci e temporali in parziale estensione verso la fascia pedemontana del Nord-Est e le coste del medio e alto Tirreno. Temperature in leggero calo al Nord, stazionarie o in lieve rialzo altrove; valori ancora estivi, fino a 30-33 gradi. Venti ancora in generale deboli, con rinforzi di brezza e dai quadranti occidentali intorno alle Isole.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Maggio ore 13:48

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