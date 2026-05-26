Meteo, 27 maggio con apice del caldo anomalo: picchi di 36 gradi

Il possente anticiclone di matrice subtropicale esteso su gran parte del continente, dominerà ancora la scena nella parte centrale della settimana, tendendo poi ad indebolirsi solo parzialmente da giovedì e soprattutto verso il weekend, in particolare intorno al cambio del mese nelle regioni settentrionali che, in corrispondenza dell’inizio di giugno, verranno lambite dal flusso di correnti atlantiche che avrà riguadagnato terreno verso l’Europa centrale. Nel frattempo il nostro Paese vivrà l’apice di questa fase di caldo intenso e fuori stagione, con temperature che, anche mercoledì, potranno raggiungere picchi fuori scala anche se fossimo in piena estate, fino a 34-36 gradi specie al Nord e nelle zone interne e tirreniche del Centro. Da segnalare anche un po’ di instabilità in incremento nelle ore più calde del giorno con possibile sviluppo di temporali di calore inizialmente molto sporadici sulle aree montuose, ma tendenti a divenire più diffusi col passare dei giorni, a causa anche di infiltrazioni di aria leggermente più fresca che, da giovedì, oltre a limare i picchi di caldo più intenso, potrà alimentare una maggiore instabilità pomeridiana e serale, non solo in corrispondenza dei rilievi, ma anche nelle vicine pianure e nelle zone interne della penisola.

Previsioni meteo per mercoledì 27 maggio

Tempo inizialmente stabile e soleggiato dappertutto. Fra tarda mattina e pomeriggio nuvole in aumento nelle zone montuose, più sviluppate ed associate al rischio di brevi rovesci o isolati temporali su Alpi centro-orientali, Friuli, Prealpi e pedemontana veneta, Lombardia orientale, Appennino tosco-emiliano e calabro-lucano e nelle zone interne della Sicilia orientale. Possibile estensione dei fenomeni alla sera su parte della pianura Padana orientale. Temperature per lo più stabili o in ulteriore lieve aumento con caldo sempre intenso e fuori stagione; punte massime intorno ai 34-36 gradi. Venti generalmente deboli con rinforzi di brezza.

Previsioni meteo per giovedì 28 maggio

Al mattino qualche breve isolato rovescio o temporale possibile nelle zone interne del Centro, tempo più stabile con ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità su Alpi e Appennini, con sviluppo di rovesci e temporali in parziale estensione verso la fascia pedemontana del Nord-Est e le coste del medio e alto Tirreno. Temperature in leggero calo al Nord, stazionarie o in lieve rialzo altrove; valori ancora estivi, fino a 30-33 gradi. Venti ancora in generale deboli, con rinforzi di brezza e dai quadranti occidentali intorno alle Isole.