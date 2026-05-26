Meteo, apice del caldo anomalo: fino a 36 gradi tra martedì e mercoledì

Il possente anticiclone di matrice subtropicale esteso su gran parte del continente, dominerà ancora la scena nella parte centrale della settimana, tendendo poi ad indebolirsi solo parzialmente verso il weekend, in particolare intorno al cambio del mese e soprattutto nelle regioni settentrionali che, in corrispondenza dell’inizio di giugno, verranno lambite dal flusso di correnti atlantiche che avrà riguadagnato terreno verso l’Europa centrale. Nel frattempo, fra oggi e domani (mercoledì), il nostro Paese vivrà l’apice di questa fase di caldo intenso e fuori stagione, con temperature che potranno raggiungere picchi fuori scala anche se fossimo in piena estate, fino a 34-36 gradi soprattutto al Nord e nelle zone interne e tirreniche del Centro. Da segnalare anche un po’ di instabilità in incremento nelle ore più calde del giorno con possibile sviluppo di temporali di calore inizialmente molto sporadici sulle aree montuose, ma tendenti a divenire più diffusi col passare dei giorni, a causa anche di infiltrazioni di aria leggermente più fresca che, da giovedì, oltre a limare i picchi di caldo più intenso, potrà alimentare una maggiore instabilità pomeridiana e serale, non solo in corrispondenza dei rilievi, ma anche nelle vicine pianure e nelle zone interne della penisola.

Previsioni meteo per martedì 26 maggio

Giornata prevalentemente soleggiata con qualche velatura passeggera e un po’ di nuvole sparse fra Calabria e Sicilia e, fra tarda mattina e pomeriggio, su gran parte delle zone montuose. Nelle ore più calde non si escludono brevi e isolati rovesci o temporali sulle Alpi centro-occidentali; qualche sporadico rovescio possibile anche su Prealpi venete, Dolomiti, Appennino Calabro e rilievi della Sicilia orientale. Temperature massime per lo più in ulteriore lieve aumento; caldo estivo diffuso e oltre la norma, specie al Centro-Nord dove si toccheranno picchi di 34-36 gradi. Venti per lo più deboli.

Previsioni meteo per mercoledì 27 maggio

Tempo inizialmente stabile e soleggiato dappertutto, salvo qualche annuvolamento al Nord-Est e all’estremo Sud. Nel pomeriggio nuvole in aumento nelle zone montuose, più sviluppate ed associate al rischio di brevi rovesci o isolati temporali su Alpi orientali, Friuli, Prealpi venete, Lombardia orientale, Appennino tosco-emiliano e calabro-lucano e nelle zone interne della Sicilia. Possibile insistenza dei fenomeni anche alla sera su Alpi orientali, Veneto, est Lombardia e parte dell’Emilia. Temperature per lo più stabili o in ulteriore lieve aumento con caldo sempre intenso e fuori stagione; punte massime intorno ai 35-36 gradi. Ancora scarsa la ventilazione.