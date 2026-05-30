Meteo, 30 maggio stabile e caldo poi nuovi temporali: le previsioni

Oggi torna temporaneamente a rinforzarsi l’alta pressione, che quindi garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile in gran parte d’Italia, con un nuovo aumento del caldo al Centro-Nord, sebbene senza i picchi record dei giorni passati, quando si sono registrati valori anche di 10 gradi superiori alle medie di maggio. Nella giornata di domenica è invece atteso un aumento dell’instabilità pomeridiana, soprattutto al Nordest e sulle zone interne del Centro, per via di una perturbazione che, nel muoversi attraverso il cuore del continente, lambirà l’Arco Alpino, portando poi lunedì un po’ di maltempo, con rovesci e temporali sparsi, su molte regioni del Centro-Nord. Le ultime proiezioni sembrano poi confermare che un’altra più intensa perturbazione porterà, nella giornata di martedì, maltempo diffuso e a tratti forte su gran parte del Nord, un po’ di instabilità anche nelle regioni centrali, e un sensibile calo termico nelle regioni settentrionali, con conseguente fine all’ondata di caldo anomalo.

Previsioni meteo per sabato 30 maggio

Sabato al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi, Calabria e Isole Maggiori, con isolati e improvvisi temporali su settore alpino occidentale e zone interne di Sardegna e Sicilia. Venti deboli o del tutto assenti, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo le coste. Mari calmi o poco mossi. Temperature massime in aumento al Centro-Nord e Sardegna con valori fino a 32-33 gradi; in lieve calo all’estremo Sud.

Previsioni meteo per domenica 31 maggio

Domenica a inizio giornata cielo in generale sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più solo sulle Alpi Centrali e Orientali. Da metà giornata rapido aumento delle nubi e dell’instabilità, con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi, Venezie e Appennino centro-settentrionale; qualche acquazzone possibile anche in Emilia e zone interne delle Isole. In serata locali temporali ancora possibili solo al Nord-Est. Temperature massime in contenuto calo al Nord, più marcato in corrispondenza dei temporali; in lieve rialzo al Sud. Venti deboli; raffiche durante i temporali.