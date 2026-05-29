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Meteo: temporali oggi (29 maggio) in aclune regioni. Caldo meno estremo

Parziale e momentaneo indebolimento dell'anticiclone oggi (29 maggio) con temporali in alcune zone e caldo meno estremo: le previsioni meteo.
Previsione29 Maggio 2026 - ore 09:58 - Redatto da Meteo.it
Previsione29 Maggio 2026 - ore 09:58 - Redatto da Meteo.it

L’anticiclone di matrice subtropicale che occupa l’Europa centro-occidentale, nella giornata di oggi (venerdì 29 maggio) subisce un parziale e temporaneo indebolimento sul suo bordo orientale, favorendo sull’Italia infiltrazioni di aria più fresca in grado di attenuare il caldo estremo di questi ultimi giorni che al Nord ha portato anche a stabilire numerosi record di temperatura per il mese di maggio.

Il caldo tornerà ad intensificarsi nel fine settimana con di nuovo picchi non prossimi a 35 gradi. A parte degli episodi di instabilità, ma con rischio di temporali anche forti, il tempo resterà nel complesso stabile e soleggiato.

Nel corso della prossima settimana assisteremo a un cambio della circolazione atmosferica sull’Europa con il cedimento dell’alta pressione e il ritorno delle perturbazioni anche sull’Italia. Le temperature subiranno un deciso ridimensionamento con la fine dell’ondata di caldo. Un primo fronte perturbato potrebbe raggiungere il Nord Italia nella giornata di martedì 2 giugno, poi mercoledì 3 le piogge e i temporali dovrebbero raggiungere anche il Centro-Sud.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 29 maggio

Al mattino instabile con rovesci e temporali su basso Piemonte, in Emilia Romagna, e sulle coste della Toscana; nuvolosità anche in Liguria e regioni centrali, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio prevalenza di tempo soleggiato in pianura al Nord, lungo le coste adriatiche, in Basilicata e Sardegna; più nuvole nel resto d’Italia con dei rovesci e temporali su Alpi occidentali, Prealpi lombarde e venete, Appennino centrale, Toscana, Lazio, Calabria e interno della Sicilia, con fenomeni localmente forti. Generale miglioramento in serata.

Temperature in calo quasi ovunque, più marcato nelle aree interessate dai temporali. Venti deboli, ma con moderati rinforzi da nord tra l’Adriatico meridionale, la Puglia e lo Ionio con mari anche mossi; possibili raffiche durante i temporali.

Le previsioni meteo per sabato 30 maggio

Giornata prevalentemente soleggiata e stabile. Al mattino prevarranno i cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio un po’ di nubi in transito al Nord, con locali rovesci o brevi temporali possibili sulle Alpi occidentali; tempo instabile con sviluppo di temporali di calore anche nelle aree interne di Sardegna e Sicilia.

Venti molto deboli o del tutto assenti, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata lungo i litorali. Mari calmi o poco mossi. Temperature massime in aumento al Centro-Nord e Sardegna con valori fino a 32-33 gradi; in lieve calo all’estremo Sud.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 29 Maggio ore 14:15

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