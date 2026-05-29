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Meteo: weekend con nuovo rialzo termico al Nord. Domenica 31 instabile

Le previsioni per l'ultimo weekend di maggio indicano un nuovo rialzo termico al Centro-Nord ma senza le anomalie marcate degli ultimi giorni.
Previsione29 Maggio 2026 - ore 12:22 - Redatto da Meteo.it
Previsione29 Maggio 2026 - ore 12:22 - Redatto da Meteo.it

L’anticiclone di matrice subtropicale si è indebolito favorendo sull’Italia infiltrazioni di aria più fresca con sviluppo di temporali anche forti, ma torna temporaneamente a rinforzarsi sabato 30 maggio, garantendo tempo in prevalenza stabile e caldo in aumento al Centro-Nord, senza però ripetere le temperature che negli ultimi giorni hanno fatto registrare nuovi record per il mese di maggio con valori anche di oltre 10 gradi sopra la norma.

Per la giornata di domenica 31 si conferma un aumento dell’instabilità pomeridiana su Alpi, Nord-Est e Appennino centrale a causa di una perturbazione in transito nell’Europa centrale che lambisce l’arco alpino e che lunedì 1 giugno farà sentire i suoi effetti con rovesci e temporali sparsi tra Lombardia orientale, regioni di Nordest ed Emilia Romagna, spingendosi fino a Toscana, Umbria e Marche.

Anche gli ultimi dati confermano che il lungo ponte del 2 giugno si concluderà con l’arrivo di una più intensa perturbazione che investirà martedì il Nord Italia, portando un peggioramento con una diffusa fase temporalesca, dell’instabilità anche al Centro e un sensibile calo termico nelle regioni settentrionali, mettendo fine all’ondata di caldo anomalo.

Le previsioni meteo per sabato 30 maggio

Giornata prevalentemente soleggiata e stabile. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio nuvole in aumento sui rilievi del Nord, in Calabria e Sicilia; brevi e isolati rovesci o temporali possibili sulle Alpi occidentali; sviluppo di temporali pomeridiani anche nelle aree interne di Sardegna e Sicilia.

Venti molto deboli o del tutto assenti, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata lungo i litorali. Mari calmi o poco mossi. Temperature massime in aumento al Centro-Nord e Sardegna con valori fino a 32-33 gradi; in lieve calo all’estremo Sud e in Sicilia.

Le previsioni meteo per domenica 31 maggio

Nella prima parte della giornata cielo poco nuvoloso, con più nubi sulle Alpi centrali e orientali e ampie zone di sereno in Liguria, sui versanti adriatico e ionici. Da metà giornata rapido aumento delle nubi e dell’instabilità, con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi, Venezie e Appennino centro-settentrionale; qualche acquazzone possibile anche in Emilia e zone interne delle Isole. In serata locali temporali ancora possibili solo al Nord-Est.

Temperature massime in contenuto calo al Nord, più marcato in corrispondenza dei temporali; in lieve rialzo al Sud. Venti deboli; raffiche durante i temporali.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 29 Maggio ore 14:38

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