Meteo, Ponte del 2 giugno: inizio con il sole poi tornano i temporali: le previsioni

Nei prossimi giorni l’alta pressione andrà gradualmente indebolendosi, e già nella giornata di domenica 31 maggio una perturbazione atlantica (perturbazione numero 10 di maggio), nel muoversi attraverso il cuore del continente, lambirà il Nord Italia, dove causerà un aumento dell’instabilità, con temporali comunque per lo più confinati sulle zone alpine, mentre lunedì, con il sistema perturbato che scivolerà sui Balcani, i temporali saranno più numerosi e coinvolgeranno diverse zone del Nord e del Centro Italia. Un più deciso peggioramento del tempo è atteso per martedì 2 giugno, con l’arrivo di un’altra più intensa perturbazione atlantica (la perturbazione numero 1 di giugno), che porterà numerosi temporali, anche di forte intensità, sulle regioni settentrionali e marcata instabilità al Centro e Sardegna. Questa seconda perturbazione, nel muoversi attraverso la Penisola, mercoledì porterà maltempo diffuso al Nordest e regioni centrali, mentre per giovedì è previsto un parziale miglioramento delle condizioni meteo.

Previsioni meteo per oggi, domenica 31 maggio

Domenica al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, solo a tratti qualche innocuo annuvolamento. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su gran parte del Nord, Appennino Centrale e meridionale, zone interne delle Isole Maggiori: isolati rovesci e temporali su Alpi, Prealpi, rilievi abruzzesi e molisani, interno della Sicilia e rilievi della Sardegna. In serata rovesci e temporali sparsi sulle Venezie. Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggera crescita, quasi dappertutto comprese fra 27 e 32 gradi, con punte di 33-34 gradi al Nord. Venti in generale deboli.

Previsioni meteo per lunedì 1° giugno

Lunedì prevalenza di tempo soleggiato al Sud e Isole. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e momenti nuvolosi: nel corso del giorno rovesci e temporali su Venezie, Emilia, Romagna, Liguria, Basso Piemonte, zone interne del Centro e coste centrali adriatiche. Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord, ancora tipicamente estive ma più vicine ai valori medi stagionali. Venti moderati, per lo più dai quadranti meridionali, al Centro-Sud e Isole.