Meteo: mercoledì 3 giugno ancora maltempo! Ecco dove

Mercoledì 3 giugno l’intenso sistema perturbato giunto martedì 2 al Nord (perturbazione n. 1 di giugno), scivolando verso sudest, porterà ancora tempo instabile con rovesci e temporali sparsi tra Lombardia orientale, regioni di Nordest, zone interne e adriatiche del Centro Italia e in forma isolata anche tra Campania e Puglia centro-settentrionale. Situazione più tranquilla e soleggiata nel resto d’Italia. Venti in moderato rinforzo al Centro-Sud con mari tendenti a mossi.

Le temperature subiranno un ulteriore calo al Nord-Est, al Centro e in Sardegna; nelle regioni centro-settentrionali valori intorno alle medie stagionali o leggermente sotto nelle aree ancora interessate dal rischio di pioggia. Clima che resta caldo al Sud e in Sicilia con valori anche oltre i 30 gradi; in questa parte d’Italia il caldo si attenuerà nella giornata di giovedì 4 con l’arrivo di aria più fresca sospinta da un po’ di vento di Maestrale.

Nella seconda parte della settimana non si escludono altri episodi di instabilità: la tendenza meteo

L’evoluzione per i giorni successivi resta molto incerta, subendo continui variazioni di scenari. È probabile che giovedì 4 possa essere una giornata nel complesso stabile e abbastanza soleggiata con temperature intorno alle medie stagionali. Nella seconda parte del giorno una perturbazione in arrivo dalla Francia tenderà ad addossarsi alle Alpi del Nord-Ovest portando anche qualche rovescio di pioggia (perturbazione n. 2 del mese).

L’attuale tendenza suggerisce che tale perturbazione possa poi attraversare nella giornata di venerdì 5 il Nord Italia e parte del Centro dando luogo ad una giornata relativamente fresca per il periodo nelle regioni settentrionali con temperature anche inferiori alla media stagionale; temperature che invece potrebbero tornare sopra la norma al Centro-Sud nel fine settimana.