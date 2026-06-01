Meteo: giugno al via con temporali e forte maltempo per la Festa della Repubblica

Con l’alta pressione che si sta progressivamente indebolendo, una perturbazione di origine atlantica (la numero 10 di maggio) oggi (lunedì 1 giugno) lambirà la nostra Penisola, causando un aumento dell’instabilità, con improvvisi temporali soprattutto al Nordest e al Centro.

Per martedì 2 giugno invece è previsto l’arrivo di un’altra più intensa perturbazione, destinata a investire con maggior decisione la nostra Penisola, con piogge diffuse, anche di forte intensità, su gran parte del Nord e molta instabilità al Centro e Sardegna.

Questa seconda perturbazione, nell’attraversare il nostro Paese, mercoledì 3 porterà ancora maltempo diffuso al Nordest e regioni centrali, mentre per giovedì 4 è previsto un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Nei

prossimi giorni sull’Italia arriveranno inoltre correnti relativamente fresche, che faranno calare sensibilmente le temperature al Centro-Nord, mettendo così fine alla fase di caldo anomalo.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 1 giugno

Bella giornata di sole al Sud e Isole, gran parte del Piemonte e Lombardia Occidentale. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e momenti nuvolosi: nel corso del giorno rovesci e temporali su Venezie, Emilia, Romagna, Liguria, zone interne del Centro e coste marchigiane.

Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord, ancora dal sapore estivo, ma più vicine ai valori medi stagionali. Venti moderati, per lo più dai quadranti meridionali, al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per martedì 2 giugno, Festa della Repubblica

Bel tempo all’estremo Sud e Isole. Nuvole sul resto del Paese: rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, su gran parte del Nord e, a carattere più isolato, anche sulle zone interne del Centro, con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche.

Temperature massime in rialzo al Nordest, in calo al Nordovest, regioni centrali adriatiche e gran parte del Sud: fine del caldo anomalo in gran parte d’Italia.