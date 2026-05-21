Terremoto Napoli, forte scossa ai Campi Flegrei: Magnitudo 4.4. Scuole Chiuse a Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida

Boato e case in movimento alle 5.51: segnalazioni da Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Giugliano e diversi quartieri di Napoli

Forte scossa di terremoto questa mattina, giovedì 21 maggio, nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma è stato registrato alle ore 5.51 ed è stato distintamente avvertito non solo a Pozzuoli, zona centrale della caldera flegrea, ma anche in diversi comuni dell’area occidentale e in gran parte di Napoli.

Molti residenti hanno raccontato di essere stati svegliati da un forte boato, seguito dal tremore delle abitazioni. La scossa ha provocato paura e apprensione, soprattutto perché avvertita in maniera netta anche a distanza dall’epicentro. Al momento non si segnalano danni importanti, ma sono in corso le verifiche del caso.

Terremoto ai Campi Flegrei oggi: una delle scosse più significative degli ultimi 40 anni

Secondo i dati INGV relativi all’evento, si tratta di uno degli episodi sismici più significativi registrati nei Campi Flegrei negli ultimi 40 anni. Le segnalazioni sono arrivate da Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Giugliano e Napoli, comprese zone non direttamente interne alla caldera, come il centro storico e l’area collinare. Il terremoto si inserisce in un quadro di costante attenzione per l’area flegrea, interessata da tempo dal fenomeno del bradisismo e da una frequente attività sismica.

Scuole chiuse ai Campi Flegrei

A seguito della forte scossa di terremoto registrata questa mattina nell’area dei Campi Flegrei, i sindaci dei comuni coinvolti hanno disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per consentire i controlli tecnici sugli edifici scolastici e verificare eventuali criticità strutturali dopo il sisma. Una decisione adottata per garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico nelle aree maggiormente interessate dall’evento sismico. In tutti i comuni flegrei è stato convocato il Centro Operativo Comunale.

Terremoto Napoli e Campi Flegrei: scossa di assestamento di Magnitudo 2.1 alle 5:57

Dopo la forte scossa principale delle 5:51, l’INGV ha registrato anche una nuova scossa di magnitudo 2.1 alle 5:57 nell’area dei Campi Flegrei, a una profondità di 3 chilometri. Si tratterebbe di una replica successiva al sisma principale, nell’ambito della sequenza sismica che sta interessando la caldera flegrea.

I precedenti più forti nei Campi Flegrei

Nelle ultime decadi, tra gli eventi più intensi registrati nell’area flegrea figura la scossa di magnitudo 4.6 del 13 marzo 2025. Un altro terremoto della stessa intensità si è poi verificato il 30 giugno 2025. La nuova scossa di oggi conferma l’elevata sensibilità del territorio e l’importanza del monitoraggio costante da parte dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV e delle autorità competenti.