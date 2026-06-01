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Meteo: Festa della Repubblica con maltempo e rischio nubifragi. Ecco dove

Le previsioni meteo per domani, 2 giugno (Festa della Repubblica) indicano un maltempo a tratti intenso al Nord con rischio nubifragi.
Previsione1 Giugno 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione1 Giugno 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it

Domani (martedì 2 giugno) l’alta pressione abbandonerà temporaneamente la nostra Penisola e lascerà libero il campo al passaggio di un’intensa perturbazione atlantica (numero 1 di giugno) che nel corso di un paio di giorni porterà maltempo diffuso, e a tratti intenso, su molte regioni d’Italia.

In particolare nella giornata di domani (Festa della Repubblica) sono attesi numerosi temporali al Nord, localmente anche intensi, con il pericolo quindi di nubifragi e grandinate, mentre al Centro si farà sentire solo un po’ di instabilità; mercoledì 3 i rovesci e i temporali portati da questa perturbazione insisteranno soprattutto al Nordest e regioni centrali, spingendosi anche su alcune aree del Sud.

Tra domani e mercoledì inoltre è atteso un ulteriore diffuso calo termico, con la fine del caldo anomalo in tutta Italia. La giornata di giovedì 4 invece sarà caratterizzata da un generale miglioramento del tempo, con poche piogge residue solo al Sud, ma già venerdì 5 è probabile l’arrivo di un’altra perturbazione atlantica (la numero 2 del mese) e quindi nuovo maltempo, per lo più concentrato al Nord.

Le previsioni meteo per martedì 2 giugno (Festa della Repubblica)

Tempo in generale bello all’estremo Sud e Isole. Nuvole sul resto del Paese: rovesci e temporali diffusi, inizialmente al Nordovest poi, nella seconda parte del giorno, in estensione anche al Nordest; a carattere più isolato qualche rovescio o temporale anche su Toscana, Umbria e Appennino Abruzzese.

I temporali saranno localmente anche di forte intensità, specie in Lombardia, Veneto, Trentino ed Emilia. Temperature massime in ulteriore sensibile diminuzione al Nordovest, con poche variazioni nel resto del Paese.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 giugno

Prevalenza di bel tempo al Nordovest e Sardegna. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno gli sprazzi di sole: nel corso del giorno rovesci e temporali su Venezie, Emilia, Romagna, gran parte del Centro (a eccezione della fascia costiera toscana), Campania, Basilicata e nord della Puglia.

Temperature massime in rialzo al Nordovest, in calo invece al Nordest, gran parte del Centro, Campania e Sardegna.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 01 Giugno ore 12:00

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