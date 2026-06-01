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Meteo: prima decade di giugno spesso piovosa! La tendenza da giovedì 4

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vede altre fasi di maltempo all'orizzonte con una breve tregua prevista per giovedì 4.
Tendenza1 Giugno 2026 - ore 12:16 - Redatto da Meteo.it
Tendenza1 Giugno 2026 - ore 12:16 - Redatto da Meteo.it

Ci attende una prima decade di giugno decisamente più dinamica, a tratti molto turbolenta e piovosa, in un contesto climatico meno caldo rispetto a quanto osservato a fine maggio. Le temperature, infatti, sono destinate a portarsi su valori più in linea con la climatologia prevista all’inizio dell’estate meteorologica, anche se con alcune distinzioni tra Nord e Sud Italia.

Sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, infatti, da qui al primo weekend di giugno si potranno ancora raggiugere e di poco superare i 30 gradi, anche se in modo discontinuo e più localizzato. Su quelle centro-settentrionali, invece, i valori diurni resteranno generalmente sotto i 30 gradi, oscillando per lo più tra i 23 e i 28 gradi, risultando quindi nella norma o temporaneamente anche al di sotto.

A favorire questo significativo ridimensionamento del caldo anomalo sarà un’alta pressione zoppicante sopra il Mediterraneo centrale, a causa di un flusso atlantico più invadente, che consentirà il passaggio di alcune perturbazioni e quindi diversi episodi di marcata instabilità atmosferica.

Dopo la perturbazione attesa tra martedì 2 giugno e mercoledì 3 – particolarmente intensa e pericolosa –, la seconda di giugno ci attraverserà tra giovedì 4 sera e sabato 6, mentre la terza potrebbe raggiungere il Nord nella giornata di domenica 7. Ovviamente si tratta di un’evoluzione ancora incerta, soprattutto nei dettagli e nelle tempistiche, che andranno quindi monitorate ed eventualmente confermate con i prossimi aggiornamenti.

Giovedì 4 giugno temporaneo miglioramento del tempo prima di un nuovo peggioramento previsto per l'ultima parte della settimana: la tendenza meteo

Sulla base dei dati attuali, per giovedì si profila un temporaneo miglioramento: nelle prime ore del mattino ultime locali piogge lungo la costa adriatica pugliese e della Calabria tirrenica e tendenza ad un rapido miglioramento. Per il resto tempo in prevalenza soleggiato, fatto salvo per le regioni di Nord-Ovest dove si profila un aumento della nuvolosità e le prime precipitazioni dal pomeriggio su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria di ponente, in successiva estensione a Lombardia, Emilia, nordovest della Toscana, Trentino alto Adige e Veneto. Temperature massime in calo al Sud peninsulare, ovunque inferiori a 30 gradi, ad eccezione delle Isole. Venti moderati o tesi di Libeccio nel golfo ligure, raffiche nelle aree temporalesche

Venerdì 5 tempo tra il variabile e il molto instabile al Centro-Nord e sulla Sardegna settentrionale, con elevato rischio di piogge, rovesci o temporali. Fenomeni più intensi e diffusi a inizio giornata sulle regioni di Nord-Est e nel Lazio, in forma più localizzata nel pomeriggio e intervallate da schiarite anche ampie. Tempo migliore al Sud e sulla Sicilia dove è atteso un temporaneo, ma sensibile rialzo delle temperature, con punte anche oltre i 30 gradi; valori più contenuti e spesso non oltre i 25 gradi al Centro-Nord. Venti moderati o tesi di Libeccio nel golfo ligure, di Maestrale sul mare di Sardegna, raffiche nelle aree temporalesche.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 01 Giugno ore 18:03

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