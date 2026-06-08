Forte terremoto di 7.8 nelle Filippine: morti e feriti

Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la regione di Mindanao, nel sud delle Filippine. La fortissima scossa ha causato disagi e danni in diverse zone dell'arcipelago con crolli di edifici, feriti e diverse vittime.

Terremoto nelle Filippine

Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la parte su delle Filippine intorno alle ore 7:37 del mattino. L'US Geological Survey ha indicato una magnitudo di 7.8 con l'epicentro a 13 km a sud-ovest di General Santos City, a Mindanao, a una profondità di circa 35 km. Il terremoto è stato talmente forte da provocare danni e disagi importanti in diverse zone dell'arcipelago con crollo di edifici e diverse vittime.

Secondo un primissimo bilancio dell'Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze ci sarebbero almeno 15 vittime: 12 morti nella regione di Soccsksargen, sull'isola di Mindanao e 3 nella provincia di Davao Occidental.



L'Ufficio della Protezione Civile ha inoltre precisato che le squadre di soccorso stanno ancora cercando di verificare la presenza di vittime sul terreno. Intanto l'ufficio della protezione civile ha invitato la popolazione a evitare di entrare nelle case o in altre infrastrutture danneggiate per il rischio di possibile scosse di assestamento.

Terremoto Filippine, allerta tsunami rintrata

Allerta anche per un possibile rischio tsunami nel Pacifico come diramato dal Centro di allerta tsunami che non escludeva la possibilità di onde fino a 3 metri su alcune coste delle Filippine e fino a 1 metro su alcune coste di Indonesia e Malesia. Questa allerta è poi rientrata.

Dopo la terribile scossa di terremoto nella zona sud delle Filippine che ha causato ingenti danni e vittime, il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato alla stampa di "aver ordinato a tutte le agenzie governative competenti di agire immediatamente" per mettere in salvo i residenti.