FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Forte terremoto di 7.8 nelle Filippine: morti e feriti

Forte terremoto di 7.8 nelle Filippine: morti e feriti

Un terremoto di magnitudo 7.8 ha scosso la zona del sud delle Filippine causando vittime e crolli.
Eventi estremi8 Giugno 2026 - ore 11:02 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi8 Giugno 2026 - ore 11:02 - Redatto da Meteo.it

Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la regione di Mindanao, nel sud delle Filippine. La fortissima scossa ha causato disagi e danni in diverse zone dell'arcipelago con crolli di edifici, feriti e diverse vittime.

Terremoto nelle Filippine

Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la parte su delle Filippine intorno alle ore 7:37 del mattino. L'US Geological Survey ha indicato una magnitudo di 7.8 con l'epicentro a 13 km a sud-ovest di General Santos City, a Mindanao, a una profondità di circa 35 km. Il terremoto è stato talmente forte da provocare danni e disagi importanti in diverse zone dell'arcipelago con crollo di edifici e diverse vittime.

Secondo un primissimo bilancio dell'Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze ci sarebbero almeno 15 vittime: 12 morti nella regione di Soccsksargen, sull'isola di Mindanao e 3 nella provincia di Davao Occidental.

L'Ufficio della Protezione Civile ha inoltre precisato che le squadre di soccorso stanno ancora cercando di verificare la presenza di vittime sul terreno. Intanto l'ufficio della protezione civile ha invitato la popolazione a evitare di entrare nelle case o in altre infrastrutture danneggiate per il rischio di possibile scosse di assestamento.

Terremoto Filippine, allerta tsunami rintrata

Allerta anche per un possibile rischio tsunami nel Pacifico come diramato dal Centro di allerta tsunami che non escludeva la possibilità di onde fino a 3 metri su alcune coste delle Filippine e fino a 1 metro su alcune coste di Indonesia e Malesia. Questa allerta è poi rientrata.

Dopo la terribile scossa di terremoto nella zona sud delle Filippine che ha causato ingenti danni e vittime, il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato alla stampa di "aver ordinato a tutte le agenzie governative competenti di agire immediatamente" per mettere in salvo i residenti.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Turista di 28 anni: "Attaccato da uno squalo per cinque volte in Sardegna"
    Eventi estremi3 Giugno 2026

    Turista di 28 anni: "Attaccato da uno squalo per cinque volte in Sardegna"

    Un turista francese sarebbe stato attaccato in Sardegna da uno squalo. Crescono gli avvistamenti di squali in Italia.
  • Terremoto in Emilia-Romagna, scossa di magnitudo 3.2 avvertita tra Forlì, Cesena, Ravenna e Bertinoro
    Eventi estremi1 Giugno 2026

    Terremoto in Emilia-Romagna, scossa di magnitudo 3.2 avvertita tra Forlì, Cesena, Ravenna e Bertinoro

    Scosse di terremoto in Emilia-Romagna. Due gli eventi tellurici di magnitudo 3.2 avvertiti nella provincia di Forlì-Cesena.
  • Pericolo tsunami nel Mediterraneo: ecco cosa non può ignorare anche l'Italia
    Eventi estremi21 Maggio 2026

    Pericolo tsunami nel Mediterraneo: ecco cosa non può ignorare anche l'Italia

    Uno studio scientifico conferma che il pericolo tsunami nel Mar Mediterraneo è concreto.
  • Terremoto Napoli, forte scossa ai Campi Flegrei: Magnitudo 4.4. Scuole Chiuse a Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida
    Eventi estremi21 Maggio 2026

    Terremoto Napoli, forte scossa ai Campi Flegrei: Magnitudo 4.4. Scuole Chiuse a Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida

    Forte scossa all’alba nell’area flegrea: paura tra Pozzuoli, Bacoli e Napoli, verifiche in corso.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, instabilità, vento e calo termico: ecco dove e quando
Tendenza8 Giugno 2026
Meteo, instabilità, vento e calo termico: ecco dove e quando
Alta pressione ancora salda al Centro-sud mentre il Nord vedrà condizioni di instabilità con episodi di maltempo. Generale calo termico. La tendenza
Meteo, fase instabile al Nord con temporali: la tendenza dal 10 giugno
Tendenza7 Giugno 2026
Meteo, fase instabile al Nord con temporali: la tendenza dal 10 giugno
Una perturbazione atlantica coinvolgerà con temporali le regioni del Nord mentre al Centro-sud sarà protagonista l'Anticiclone. La tendenza meteo dal 10 giugno
Meteo, sole e caldo al Centro-sud, più instabile al Nord: la tendenza dal 9 giugno
Tendenza6 Giugno 2026
Meteo, sole e caldo al Centro-sud, più instabile al Nord: la tendenza dal 9 giugno
La prossima settimana si profila soleggiata e calda al Centro-sud mentre il Nord verrà lambito da una perturbazione. La tendenza meteo dal 9 giugno
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Giugno ore 17:01

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154