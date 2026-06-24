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Sciame sismico nei Campi Flegrei: terremoto avvertito nella notte tra Napoli e Pozzuoli

Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei nella notte del 24 giugno 2026: terremoto di magnitudo 3.0 registrato alle 3.02 tra Pozzuoli, Agnano e Solfatara. Monitoraggio in corso.
Eventi estremi24 Giugno 2026 - ore 09:20 - Redatto da Redazione Meteo.it
Eventi estremi24 Giugno 2026 - ore 09:20 - Redatto da Redazione Meteo.it

Terremoto ai Campi Flegrei, sciame sismico nella notte: scossa di magnitudo 3.0 tra Pozzuoli, Agnano e Solfatara

Nuovo sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, tra Pozzuoli e Napoli. Nella notte di oggi, martedì 24 giugno 2026, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 alle ore 3.02.

Il sisma è stato localizzato a una profondità di circa 3 chilometri, nel cuore della caldera flegrea, nell’area compresa tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. Alla scossa principale è seguita una replica di magnitudo 2.1, oltre ad altri eventi di minore intensità.

Sciame sismico ai Campi Flegrei: monitoraggio in corso

L’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’INGV, ha comunicato l’avvio di uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.

“L’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti a conclusione del fenomeno”, si legge nella nota diffusa dall’Osservatorio Vesuviano.

L’ente ha inoltre annunciato un ulteriore aggiornamento entro le prossime ore, in base all’evoluzione della sequenza sismica.

Terremoto tra Pozzuoli, Agnano e Solfatara

L’epicentro della scossa di magnitudo 3.0 è stato rilevato nell’area flegrea, tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara, una delle zone costantemente monitorate dall’INGV per l’attività sismica e vulcanica.

La scossa delle 3.02 è stata seguita da un terremoto di magnitudo 2.1 e da altre vibrazioni di intensità inferiore. Al momento prosegue il monitoraggio da parte dell’Osservatorio Vesuviano, del Comune di Pozzuoli e della Protezione Civile.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore sulla durata dello sciame sismico e sugli eventuali nuovi eventi registrati nell’area dei Campi Flegrei.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Giugno ore 12:45

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