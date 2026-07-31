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Terremoto a Napoli e Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.7

Il sisma è stato registrato a soli 3 chilometri di profondità ed è stato avvertito con intensità a Napoli, Pozzuoli e in tutta l’area flegrea.
Eventi estremi31 Luglio 2026 - ore 20:30 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Una forte scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi, venerdì 31 luglio 2026, nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma si è verificato esattamente alle ore 19:46:43 ed è stato avvertito con grande intensità non soltanto nei comuni dell’area flegrea, ma anche in numerosi quartieri di Napoli.

Secondo i dati ufficiali forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto ha avuto una magnitudo Md 4.7 e un ipocentro localizzato ad appena 3 chilometri di profondità. L’evento è stato individuato e analizzato dalla Sala operativa dell’INGV-Osservatorio Vesuviano di Napoli.

Il movimento tellurico è stato molto breve, ma particolarmente intenso. Numerosi residenti hanno avvertito prima un forte boato e subito dopo il movimento di porte, finestre, lampadari e mobili.

Dove è stato localizzato l’epicentro del terremoto?

L’INGV ha localizzato il terremoto nella zona dei Campi Flegrei, alle coordinate geografiche 40.8315 di latitudine e 14.1402 di longitudine.

In base alla localizzazione ufficiale, l’epicentro è stato individuato a circa:

  • 5 chilometri a est di Pozzuoli;
  • 5 chilometri da Quarto;
  • 6 chilometri da Bacoli;
  • 8 chilometri da Monte di Procida;
  • 9 chilometri da Marano di Napoli;
  • 9 chilometri a ovest di Napoli;
  • 12 chilometri da Giugliano in Campania.

La profondità estremamente ridotta, stimata in circa 3 chilometri, ha contribuito a rendere lo scuotimento particolarmente evidente in superficie.

Terremoto: forte scossa avvertita in tutta Napoli

Il terremoto delle 19:46 è stato percepito con grande intensità anche a Napoli, in particolare nei quartieri occidentali e nelle zone più vicine alla caldera flegrea.

La scossa è stata avvertita distintamente anche in diverse altre aree della città e nei comuni della provincia. Il movimento ha sorpreso migliaia di persone all’interno delle abitazioni, dei locali e delle attività commerciali.

L’evento è stato avvertito con particolare forza a Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Monte di Procida, Marano, Giugliano e Napoli, tutti comuni situati a breve distanza dall’epicentro indicato dall’INGV. Nell’elenco ufficiale compaiono inoltre Procida, Mugnano, Villaricca, Qualiano, Casoria, Aversa, Portici, Ercolano e Torre del Greco tra le località comprese entro circa 20 chilometri dall’evento.

Terremoto di magnitudo 4.7 nei Campi Flegrei: i dati INGV

Questi sono i principali dati ufficiali relativi alla scossa:

Data: venerdì 31 luglio 2026
Orario: 19:46:43
Magnitudo: Md 4.7
Zona: Campi Flegrei
Profondità: 3 chilometri
Coordinate: 40.8315, 14.1402
Localizzazione: Sala operativa INGV-OV di Napoli

L’INGV precisa che la magnitudo e le coordinate ipocentrali rappresentano la migliore stima ottenuta utilizzando i dati disponibili. I parametri potrebbero quindi essere ulteriormente aggiornati o rivisti in seguito a nuove analisi.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 31 Luglio ore 22:13

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