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Francia, allarme incendi: per la prima volta compare un pirocumulonembo, il fenomeno estremo che preoccupa

In Gironda un raro fenomeno atmosferico provocato dall'incendio ha creato raffiche di vento e fulmini, complicando le operazioni di spegnimento.
Eventi estremi29 Luglio 2026 - ore 14:52 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L'enorme incendio nel sud-ovest della Francia ha dato origine a un raro fenomeno atmosferico che ha complicato ulteriormente le operazioni di spegnimento. Il forte calore sviluppato dalle fiamme ha infatti favorito la formazione di una nube temporalesca, capace di generare raffiche di vento, scariche elettriche e nuovi punti di incendio.

Secondo i vigili del fuoco francesi, si tratta di un evento mai osservato prima nel Paese e più frequente invece in nazioni come Canada, Australia e Stati Uniti.

Allarme incendi in Francia, cos'è il pirocumulonembo

Nel tardo pomeriggio del 24 luglio, durante il vasto incendio che ha colpito il sud-ovest della Francia, le autorità hanno osservato l'insolito fenomeno atmosferico che ha reso ancora più complesse le operazioni di spegnimento. Una grandissima nube scura, attraversata da fulmini, si è sviluppata sopra l'area interessata dalle fiamme, creando condizioni estremamente difficili per i soccorritori.

La prefetta Sophie Brocas ha definito la situazione eccezionale e difficile da prevedere, poiché il rogo è stato in grado di influenzare direttamente il meteo circostante.

Le raffiche di vento generate dalla nube hanno favorito l'espansione dell'incendio, mentre le scariche elettriche hanno aumentato il rischio di nuovi focolai. Il fenomeno si è verificato nella Gironda, una delle zone boschive più estese d'Europa, dove la grande quantità di vegetazione rappresenta un'enorme fonte di combustibile. Gli esperti ricordano che episodi simili sono molto rari in Francia, anche se in passato si sono registrati durante altri grandi incendi.

Questo particolare tipo di nube, chiamato cumulonimbus flammagenitus, nasce quando il calore intenso spinge verso l'alto aria, fumo, cenere e umidità proveniente dalla vegetazione. Con l'aumento della quota, il vapore acqueo si raffredda e forma una nube che, nei casi più estremi, evolve in un vero temporale con venti violenti, tuoni e fulmini.

Secondo gli studiosi, queste formazioni possono produrre poche precipitazioni utili a spegnere il fuoco, mentre i forti venti e l'attività elettrica continuano ad alimentarne la propagazione. Anche la NASA evidenzia che tali sistemi possono trasportare enormi quantità di fumo fino agli strati più alti dell'atmosfera, rendendo questi incendi ancora più pericolosi e difficili da controllare.

Perché sono aumentati gli incendi estremi

Le cause che danno origine a un incendio possono essere molteplici, dagli errori accidentali alle azioni dell'uomo, ma le condizioni climatiche influenzano in modo decisivo la sua evoluzione. L'aumento delle temperature, la prolungata assenza di piogge, la vegetazione sempre più secca e l'aria povera di umidità favoriscono infatti una propagazione più rapida e intensa delle fiamme.

Da tempo gli esperti segnalano un incremento degli episodi di fire weather, ossia l'insieme di fattori meteorologici che rendono gli incendi più violenti e difficili da contenere. Sebbene ogni evento debba essere analizzato singolarmente per comprenderne le cause, il cambiamento climatico crea un contesto sempre più favorevole allo sviluppo di roghi di grandi dimensioni.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 29 Luglio ore 17:05

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