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Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita tra Bacoli, Pozzuoli e Napoli

Scossa di magnitudo 3.6 nella notte di giovedì 25 giugno, con epicentro nell’area flegrea: il sisma è stato avvertito distintamente tra Pozzuoli, Bacoli e diversi quartieri di Napoli.
Eventi estremi25 Giugno 2026 - ore 08:34 - Redatto da Redazione Meteo.it
Eventi estremi25 Giugno 2026 - ore 08:34 - Redatto da Redazione Meteo.it

Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita tra Pozzuoli e Napoli

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella notte tra Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e diversi quartieri di Napoli. Il sisma si è verificato alle ore 4:17 di oggi, giovedì 25 giugno 2026, nell’area dei Campi Flegrei ed è stato percepito distintamente dalla popolazione, soprattutto nelle zone più vicine all’epicentro e ai piani alti degli edifici.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha avuto una magnitudo di 3,6 ed è stata localizzata a una profondità di circa 3 chilometri. L’epicentro è stato individuato nell’area flegrea, a circa 2 chilometri da Pozzuoli.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle 4:17

Il terremoto ha svegliato numerosi residenti tra Pozzuoli, Arco Felice, Bacoli e Napoli. Diverse segnalazioni sono arrivate anche dai quartieri occidentali del capoluogo, dove la scossa è stata avvertita in modo netto, in particolare nei piani più alti delle abitazioni.

L’evento è stato registrato dalla Sala Operativa dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV. Al momento non risultano danni a persone o cose, ma restano attivi il monitoraggio sismico e l’attenzione delle amministrazioni locali.

Epicentro vicino Pozzuoli e profondità di 3 chilometri

La scossa di magnitudo 3,6 è stata localizzata nell’area dei Campi Flegrei, a breve distanza da Pozzuoli. La profondità ridotta dell’evento, pari a circa 3 chilometri, ha contribuito a rendere il sisma chiaramente percepibile dalla popolazione, anche in alcune zone di Napoli.

Tra i Comuni più vicini all’epicentro figurano Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto. Il terremoto è stato avvertito anche nel capoluogo partenopeo, dove molti cittadini hanno segnalato il movimento dei mobili e delle finestre.

La scossa dopo lo sciame sismico del 24 giugno

Il sisma registrato nella notte del 25 giugno arriva a circa ventiquattro ore dallo sciame sismico che aveva interessato i Campi Flegrei nelle prime ore del 24 giugno. In quel caso, la scossa più intensa era stata di magnitudo 3,0, registrata alle 3:02 nell’area compresa tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara.

L’area flegrea continua quindi a essere seguita con attenzione dagli esperti dell’INGV e dalla Protezione Civile, nell’ambito del monitoraggio legato al bradisismo. Le autorità invitano la popolazione a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali e a non diffondere informazioni non verificate.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 25 Giugno ore 11:06

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