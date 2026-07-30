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Incendi devastanti in Spagna: il salvataggio di un cane tra le fiamme emoziona il web

Durante gli incendi nella Comunità di Madrid, la Guardia Civil ha salvato un cane a Pelayos de la Presa. Il video recente emoziona il web.
Eventi estremi30 Luglio 2026 - ore 11:03 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Un cane impaurito e disorientato, il fuoco sempre più vicino e l’intervento decisivo degli agenti della Guardia Civil. Arriva dalla Spagna il video del salvataggio avvenuto durante i gravi incendi che hanno interessato la Comunità di Madrid: immagini recenti e autentiche che, in poche ore, hanno fatto il giro dei social.

L’episodio si è verificato a Pelayos de la Presa, uno dei comuni coinvolti dall’emergenza nella zona sud-occidentale della regione di Madrid. Il filmato è stato diffuso e ripreso dai media spagnoli venerdì 24 luglio 2026.

Il salvataggio del cane durante gli incendi in Spagna

Nel video si vedono gli agenti della Guardia Civil raggiungere un cane rimasto solo in una zona minacciata dall’avanzata dell’incendio. L’animale appare disorientato e inizialmente esitante, mentre gli uomini cercano di avvicinarlo e portarlo lontano dal pericolo.

Dopo alcuni momenti di tensione, gli agenti riescono a recuperarlo e a trasferirlo in una zona più sicura. Il salvataggio è diventato una delle immagini simbolo dell’emergenza incendi che ha colpito la Spagna nelle ultime giornate.

La Guardia Civil ha documentato l’intervento a Pelayos de la Presa, località situata nella Sierra Oeste della Comunità di Madrid e particolarmente esposta all’avanzata delle fiamme.

Le immagini non appartengono a un vecchio incendio riproposto sui social. Il salvataggio è realmente avvenuto durante l’emergenza che ha interessato la Comunità di Madrid nel luglio 2026.

Il video è stato pubblicato e rilanciato il 24 luglio, mentre erano ancora in corso le operazioni di spegnimento e di evacuazione nei territori maggiormente esposti al fuoco.

La precisazione è importante perché, in occasione di grandi emergenze, sui social possono tornare a circolare immagini registrate mesi o anni prima e presentate come attuali. In questo caso, invece, luogo e periodo del salvataggio risultano confermati dalle ricostruzioni dei principali media spagnoli.

Dove è stato salvato il cane

Il salvataggio è avvenuto a Pelayos de la Presa, un comune della Comunità autonoma di Madrid situato nei pressi del bacino di San Juan, a circa 60 chilometri dalla capitale spagnola.

La località è stata coinvolta nell’emergenza provocata dagli incendi scoppiati nella zona sud-occidentale della regione. I fronti sviluppatisi tra Almorox, Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias hanno richiesto un vasto intervento dei servizi di emergenza e l’allontanamento di migliaia di residenti dalle aree considerate più pericolose.

Emergenza incendi tra Madrid e Ávila

Nelle stesse ore del salvataggio, la Spagna ha dichiarato l’emergenza nazionale per i numerosi incendi sviluppatisi vicino a Madrid e nella confinante provincia di Ávila. Tra i territori coinvolti figuravano Pelayos de la Presa, Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias e Aldea del Fresno.

Migliaia di persone sono state evacuate, mentre sul territorio sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile, Guardia Civil e unità militari specializzate nella gestione delle emergenze. Le operazioni sono state rese più complesse dal caldo intenso, dalla vegetazione secca e dalle forti raffiche di vento, che hanno favorito una rapida propagazione del fuoco.

Le immagini che hanno emozionato il web

Il video del cane salvato ha raccolto numerose condivisioni e reazioni perché mostra un momento di speranza all’interno di un’emergenza particolarmente difficile.

Gli agenti erano impegnati nella protezione delle persone e nel controllo delle aree evacuate, ma non hanno ignorato la presenza dell’animale in pericolo. Il loro intervento ha consentito di allontanare il cane prima che la situazione diventasse ancora più rischiosa.

Le immagini ricordano inoltre quanto gli incendi boschivi possano mettere in pericolo non soltanto le comunità e le abitazioni, ma anche animali domestici, allevamenti e fauna selvatica.

Come mettere in sicurezza gli animali durante un incendio

In presenza di incendi o ordini di evacuazione, è fondamentale seguire le indicazioni delle autorità locali e non avvicinarsi autonomamente alle zone interessate dal fuoco.

Per chi vive con animali domestici è consigliabile tenere pronti trasportino, guinzaglio, acqua, documenti identificativi ed eventuali medicinali. In caso di evacuazione, gli animali non devono essere lasciati liberi, perché il rumore, il fumo e la paura possono disorientarli e spingerli verso le aree più pericolose.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Luglio ore 12:19

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