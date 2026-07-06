Etna, nuova eruzione: cenere in quota e disagi all'aeroporto di Catania - Video

A causa della nuova eruzione che ha avuto luogo sull'Etna, per la giornata di oggi, lunedì 6 luglio 2026, sono state interrotte le attività di volo all'aeroporto di Catania. Lo stop dei voli in arrivo, attivo già dalla serata di ieri domenica 5 luglio, è stato prolungato fino alle ore 12.00 di oggi. Il blocco non ha coinvolto solo i voli in arrivo ma anche quelli in partenza dallo scalo siciliano.

Nuova eruzione dell'Etna: la cenere ferma i voli all'aeroporto di Catania

Durante la giornata di ieri, domenica 5 luglio, si è verificato l'innalzamento di una nube di cenere causata della rotazione dei venti in prossimità del vulcano siciliano. L'Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha fatto sapere che l'emissione di cenere è iniziata alle ore 5:45 GMT di domenica 5 luglio 2026 che che man mano si è intensificata successivamente in maniera rilevante a partire dalle ore 6:45 GMT.

Dal cratere si è generata una colonna eruttiva alta circa 1,5 Km. In base ai dati rilevati, gli esperti confermano la persistenza della dispersione della cenere verso sud per le ore successive.

Il nuovo ciclo eruttivo iniziato lo scorso 26 giugno

Dallo scorso 26 giugno, l'Etna ha messo in moto un nuovo ciclo eruttivo, caratterizzato da attività effusiva che ha costretto le autorità locali a innalzare il livello di sorveglianza. L'Ingv inoltre, tramite una nota, ha tenuto a precisare che i flussi lavici che hanno avuto luogo negli ultimi giorni del mese di giugno, hanno arrestato la propria progressione nella giornata del sabato 4 luglio, nonostante le recente emissioni di cenere sprigionatesi dal vulcano siciliano abbia compromesso la regolarità del traffico aereo presso lo scalo di Catania.

Ulteriore flusso lavico nella notte tra il 2 e il 3 luglio

Qualche giorno fa, inoltre, fanno sapere gli enti competenti, tra la notte del 2 e del 3 luglio scorso, il monitoraggio del vulcano ha rilevato un ulteriore flusso lavico classificato di modesta entità, che ha percorso circa cento metri prima di terminare l'avanzamento sulle pendici dell'Etna. La situazione, fanno sapere gli esperti, resta sotto controllo degli enti competenti che monitorano il vulcano h24.