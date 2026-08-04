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Terremoto a Pisa oggi, scossa di magnitudo 4.3: avvertita a Livorno e Lucca, treni sospesi

Terremoto a Pisa oggi, martedì 4 agosto 2026: scossa di magnitudo 4.3 avvertita anche a Livorno, Lucca, Versilia e Massa Carrara. Treni sospesi per verifiche.
Eventi estremi4 Agosto 2026 - ore 11:22 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi, martedì 4 agosto 2026, nella zona di Pisa. Il sisma, di magnitudo 4.3, è stato avvertito distintamente in gran parte della Toscana settentrionale, in particolare nelle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara.

Molte persone sono scese in strada per precauzione, mentre alcuni edifici pubblici sono stati temporaneamente evacuati. In base alle prime verifiche della Protezione Civile, al momento non risultano persone ferite né danni significativi agli edifici.

Terremoto a Pisa del 4 agosto 2026: magnitudo, epicentro e profondità

Secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto si è verificato intorno alle ore 10:15 e ha avuto una magnitudo di 4.3. L’epicentro è stato individuato a circa 7 chilometri a ovest di Pisa, nell’area del Parco di San Rossore, mentre l’ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 8 chilometri.

Scossa avvertita a Pisa, Livorno, Lucca e in Versilia

Il terremoto è stato percepito con particolare intensità a Pisa e nei comuni della provincia, ma numerose segnalazioni sono arrivate anche da Livorno, Lucca, dalla Versilia e dalla provincia di Massa Carrara.

In diverse abitazioni sono stati avvertiti movimenti di mobili, finestre e lampadari. Numerosi cittadini, preoccupati dalla durata e dall’intensità della scossa, hanno lasciato temporaneamente case, uffici e negozi riversandosi nelle strade e nelle piazze.

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile ha immediatamente avviato i contatti con le strutture locali del Servizio nazionale di Protezione Civile. Le prime verifiche non hanno evidenziato danni a persone o cose.

Centinaia di telefonate al 112

Dopo il terremoto sono state registrate centinaia di chiamate al numero unico regionale per le emergenze 112. Molte richieste sono arrivate da persone che chiedevano informazioni o segnalavano di avere avvertito chiaramente la scossa.

Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika ha riferito che, nelle prime fasi successive all’evento, non risultavano segnalazioni di feriti. Alcune evacuazioni sono state effettuate esclusivamente a scopo precauzionale.

Evacuati il Comune e il tribunale di Pisa

A Pisa sono arrivate numerose telefonate anche alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco. Per motivi di sicurezza sono state interrotte temporaneamente le udienze all’interno del tribunale, mentre il palazzo comunale è stato evacuato per consentire i controlli.

Terminate le prime verifiche, cittadini e dipendenti hanno potuto progressivamente fare ritorno negli edifici. Evacuazioni precauzionali sono state segnalate anche in alcuni uffici pubblici di Livorno.

Terremoto a Pisa, sospesa la circolazione dei treni

In seguito alla scossa, la circolazione ferroviaria nel nodo di Pisa è stata sospesa in via precauzionale. Rete Ferroviaria Italiana ha disposto controlli tecnici sulle infrastrutture e sulle linee interessate dal terremoto.

La sospensione potrebbe provocare ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. Ai viaggiatori viene consigliato di controllare lo stato del proprio treno attraverso i canali ufficiali di Trenitalia e RFI prima di raggiungere la stazione.

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Ultimo aggiornamento Martedì 04 Agosto ore 15:03

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