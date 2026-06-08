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Meteo, 9-10 giugno con temporali al Nord e sole al Centro-sud: le previsioni

Alta pressione al Centro-sud e tempo invece instabile al Nord con rischio di forti temporali soprattutto nella giornata di mercoledì 10 giugno. Le previsioni meteo
Previsione8 Giugno 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione8 Giugno 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it

Tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno, l’alta pressione di matrice africana garantirà ancora prevalenza di tempo soleggiato e stabile in gran parte del Centro-Sud e Isole, con appena qualche temporale pomeridiano (i classici temporali di calore) sulle zone appenniniche, mentre al Nord non mancherà un po’ di instabilità, con temporali soprattutto sulle Alpi e localmente anche sulle vicine pianure, a causa di una perturbazione atlantica che lambirà l’Arco Alpino. Questa perturbazione, scivolando sui Balcani, nella giornata di giovedì andrà a coinvolgere parzialmente anche le regioni adriatiche, dove causerà un temporaneo aumento dell’instabilità. Fino a mercoledì le temperature avranno un sapore tipicamente estivo praticamente in tutta Italia, con valori al di sopra delle medie stagionali soprattutto al Sud e Isole, poi tra giovedì e venerdì, l’infiltrazione di correnti relativamente più fresche al seguito della perturbazione, causerà un generale calo termico, con temperature che localmente scenderanno anche al di sotto della norma.

Previsioni meteo per martedì 9 giugno

Martedì al mattino nuvole su Alpi e pianure del Nord, con isolati rovesci o temporali sui settori alpini centrali e orientali; bello nel resto d’Italia. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole al Nord, con qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi e locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Veneto; per lo più soleggiato altrove, a eccezione di un po’ di nubi sull’Appennino Meridionale, con isolati acquazzoni sui rilievi della Calabria. In serata rovesci e temporali sparsi su Lombardia e Venezie. Temperature massime in leggero calo al Nord, stazionarie o in ulteriore lieve aumento nel resto del Paese: valori quasi dappertutto compresi fra 25 e 32 gradi, con punte fino a 33-34 gradi nelle Isole Maggiori. Venti deboli.

Previsioni meteo per mercoledì 10 giugno

Mercoledì prevalenza di tempo soleggiato in Emilia, Romagna e al Centro-Sud e Isole, fatta eccezione per isolati e brevi rovesci pomeridiani sull’Appennino Calabro-Lucano. Cielo in generale nuvoloso sul resto del Nord: nel corso del giorno rovesci e temporali su quasi tutte le regioni a eccezione della Liguria. Temperature massime in diminuzione in gran parte del Nord, con poche variazioni nel resto d’Italia.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Giugno ore 17:21

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