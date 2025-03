Fortissimo terremoto in Myanmar e Thailandia, il video del crollo di un grattacielo a Bangkok

Il violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Myanmar, l'ex Birmania, ha avuto gravi ripercussioni anche in Thailandia, dove il sisma ha causato il crollo di un grattacielo di 30 piani in costruzione nel cuore di Bangkok. Le autorità thailandesi hanno confermato che circa 43 operai risultano dispersi sotto le macerie, mentre un solo corpo è stato finora recuperato dai soccorritori.

Bangkok travolta dall’emergenza: grattacielo collassa dopo la scossa, il video

L’epicentro del terremoto è stato localizzato in Myanmar, ma la potenza del sisma si è estesa fino a Bangkok, generando onde sismiche abbastanza forti da compromettere la stabilità di un cantiere edile. Il grattacielo in costruzione, un edificio di 30 piani, è crollato su sé stesso sotto gli occhi atterriti dei passanti. Le televisioni e i media locali hanno trasmesso in diretta le immagini drammatiche del crollo, documentando un momento di caos e panico.

Sembra incredibile ma il violento #terremoto in #Myanmar ha causato il crollo di un palazzo in costruzione a Bangkok, in Thailandia, che è lontanissima dall'epicentro. Ci sono almeno 40 dispersi. pic.twitter.com/lR3N5XEnBf — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) March 28, 2025

Soccorsi in azione: operai salvati ma decine ancora dispersi

Secondo quanto riportato dai servizi medici thailandesi e rilanciato Guardian, diversi operai sono stati tratti in salvo dalle squadre di emergenza giunte rapidamente sul posto. Tuttavia, numerosi lavoratori risultano ancora intrappolati sotto le macerie e il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. Le operazioni di salvataggio continuano senza sosta, ma la situazione rimane critica.

Dichiarato lo stato di emergenza a Bangkok

Alla luce della gravità dell’accaduto, il governo thailandese ha dichiarato ufficialmente lo stato di emergenza nella capitale. A confermarlo è stato il primo ministro Paetongtarn Shinawatra, che ha assicurato il massimo impegno delle autorità per fronteggiare la tragedia e coordinare i soccorsi. La priorità resta il salvataggio delle persone ancora in pericolo, ma si teme anche per la stabilità di altre strutture nella zona colpite dalle scosse.

Un sisma che fa tremare il Sud-est asiatico

Il terremoto di magnitudo 7.7 in Birmania ha mostrato, ancora una volta, quanto l’intero Sud-Est asiatico sia esposto al rischio sismico. Oltre ai danni diretti, come il crollo del grattacielo a Bangkok, il sisma ha generato un’ondata di paura anche in altri Paesi confinanti. Le autorità locali e internazionali continuano a monitorare l’area per valutare eventuali repliche e garantire la sicurezza della popolazione.