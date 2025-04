Terremoto a Pozzuoli, sciame sismico in corso nei Campi Flegrei

Nuovo sciame sismico a Pozzuoli, nell'area dei Campi Flegrei. A comunicare i dati sul nuovo terremoto che sta interessando la zona, già nota per essere soggetta a eventi sismici da diverso tempo stanno dando non poche preoccupazioni alla popolazione è l’Osservatorio Vesuviano, che attraverso una nota ha informato l’Amministrazione Comunale di Pozzuoli.

Terremoto a Pozzuoli, sciame sismico ai Campi Flegrei

Nel comunicato redatto dall'Osservatorio Vesuviano e indirizzato all’Amministrazione Comunale della città di Pozzuoli si precisa "che a partire dalle ore locali 22.55 (UTC 20.55) del 11.04.2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 9 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (9 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.2 ± 0.3".

Il comune di Pozzuoli fornirà aggiornamenti sulle scosse di terremoto

Preso atto della presenza del nuovo sciame sismico, l'Amministrazione informa che: "In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno".

In merito all'attività sismica in corso, come si evince dai dati forniti dall'Osservatorio Vesuviano, l'entità delle attuali scosse di terremoto in corso dalle 22.55 di ieri, venerdì 11 aprile 2025, è molto bassa rispetto agli eventi sismici che qualche mese fa hanno destato paura negli abitanti. Al momento infatti la situazione sembra essere sotto controllo. Ricordiamo che l'area dei Campi Flegrei è costantemente monitorata da esperti dell'INGV.