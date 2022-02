Spazio, in avvicinamento alla Terra asteroide quattro volte più grande della Torre Eiffel

Foto di A Owen da Pixabay

Nuove news importanti arrivano direttamente dallo spazio. Pare sia in avvicinamento alla Terra un nuovo asteroide che gli studiosi hanno misurato e che pare essere quattro volte più grande della Torre Eiffel. Cosa accadrà? Quando arriverà il nuovo asteroide? C'è la possibilità che crei problemi al nostro Pianeta?

Spazio, asteroide in avvicinamento: le ultime news in merito



Il prossimo 4 marzo 2022 l'asteroide denominato 138971 (2001 CB21) sfiorerà la Terra. La notizia è stata riportata da Newsweek, ma non vi è nessun allarme. A far meravigliare tutti, facendo correre un brivido freddo lungo la schiena, è piuttosto il fatto che l'asteroide che prossimamente sfiorerà la Terra abbia un diametro stimato di 1,3 km e che per questo motivo superi di di ben 4 volte l'altezza della Torre Eiffel.

Ad individuare l'asteroide e a studiarlo è stato l'italiano Gianluca Masi, astronomo del progetto Virtual Telescope. Masi ha anche scattato una foto di CB21- 2001 con un telescopio terrestre, immortalandolo quando esso si trovava ad una distanza di più di 34,6 milioni di km dal nostro Pianeta.



Studiandone dimensione e forma, ma soprattutto la traiettoria, Masi e gli altri scienziati hanno capito che l'asteroide passerà in prossimità del nostro pianeta intorno alle ore 9:00 del prossimo 4 marzo. Il bolide avrà una velocità media che supererà i supererà i 43.130 km/h.

La Nasa ha definito tale asteroide in avvicinamento come "potenzialmente pericoloso", ma gli scienziati ritengono che sia improbabile uno scontro con la Terra. Tale classificazione piuttosto deriva dalle sue dimensioni.

Asteroide in avvicinamento: i precedenti

Lo scorso 18 gennaio un altro asteroide, ovvero 1994 PC1 è passato molto vicino alla Terra senza che i più se ne accorgessero. Le sue misure? Il diametro stimato di tale asteroide era di circa 1,1 chilometri.

Il passaggio di 1994 PC1 è avvenuto ad una distanza di circa due milioni di chilometri, in totale sicurezza. Se non fosse stato per gli astronomi che ne hanno diffuso immagini e notizie in merito, se non fosse stato per i media che hanno riportato la notizia, nessuno se ne sarebbe davvero accorto. Insomma pare proprio che tutti possano dormire sonni tranquilli.