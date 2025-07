Il grande ritorno della Luna del Cervo: domani, 10 luglio, spettacolo celeste

La notte del 10 luglio 2025, il cielo sarà illuminato da una straordinaria luce: la Luna piena raggiungerà il suo apice, regalando uno spettacolo affascinante. Questa particolare fase lunare è conosciuta come la "Luna del Cervo" o Buck Moon, e porta con sé antichi significati e tradizioni. Vediamo insieme cosa rappresenta, alcune curiosità legate a questo evento e i consigli per osservarla al meglio.

Luna piena del Cervo domani 10 luglio 2025, ecco l'ora migliore per vederla

La Luna piena che illuminerà il cielo il 10 luglio 2025, alle 22:36 (ora italiana), è conosciuta con il nome di "Luna del Cervo", o Buck Moon, secondo la tradizione nordamericana. Questo nome si riferisce al periodo dell’anno in cui i cervi maschi iniziano a sviluppare nuovamente le loro corna, un fenomeno tipico dell’estate. Ma non è l’unico nome con cui è identificata: viene anche chiamata "Luna del Tuono" in riferimento ai frequenti temporali che colpiscono molte zone degli Stati Uniti durante il mese di luglio.

La Luna del Cervo del 2025 promette di essere un evento astronomico davvero unico. Quest’anno, infatti, la sua apparizione sarà resa ancora più affascinante da una serie di coincidenze celesti. Per cominciare, la Luna piena si verificherà pochi giorni dopo l’afelio, il momento in cui la Terra si trova alla massima distanza dal Sole. Questo significa che la Luna di luglio sarà la più lontana dal Sole per tutto il 2025, un dettaglio che contribuisce ad aumentare l’interesse per questo spettacolo notturno.

Ma non è tutto: ci troviamo nel mezzo di un raro evento astronomico noto come Major Lunar Standstill, che avviene ogni 18,6 anni. Durante questo periodo, l’orbita della Luna, inclinata rispetto all’equatore terrestre, raggiunge il suo punto massimo di inclinazione a causa dell’influenza gravitazionale del Sole. Questo provoca un effetto curioso: la Luna appare insolitamente bassa all’orizzonte nelle sere d’estate, creando uno scenario ancora più suggestivo per chi osserva il cielo.

La Luna sorgerà poco dopo il tramonto, con orari variabili a seconda del luogo di osservazione. Il momento ideale per ammirarla sarà nei primi minuti dopo il suo sorgere, quando apparirà visivamente più grande e colorata. Questo effetto è dovuto a due fattori, l'illusione dell'orizzonte, che fa sembrare la Luna più grande quando è vicina a elementi come alberi, edifici o montagne e il fenomeno dello scattering di Rayleigh, lo stesso che tinge di rosso l’alba e il tramonto. Quando la luce lunare attraversa uno strato più spesso di atmosfera, le componenti blu vengono disperse, mentre le tonalità rosse riescono a raggiungerci, conferendo alla Luna sfumature calde, tra il dorato e il rosso.

Dove e come ammirare al meglio la Luna del Cervo

Per godersi al meglio la Luna del Cervo, basta seguire pochi, semplici accorgimenti. Il primo è scegliere un punto di osservazione con visuale libera verso Sud-Est, preferibilmente lontano dall’inquinamento luminoso delle città. La Luna farà la sua comparsa poco dopo il tramonto e resterà visibile per tutta la notte.

Anche se il plenilunio cadrà ufficialmente il 10 luglio, il suo splendore sarà praticamente identico anche la sera precedente, il 9, e quella successiva, l’11 luglio: oltre il 98% del disco lunare sarà illuminato, offrendo uno spettacolo quasi indistinguibile.

Chi possiede un binocolo o un piccolo telescopio potrà ammirare in dettaglio crateri, rilievi e i cosiddetti “mari” lunari. Per gli appassionati di fotografia, il momento clou sarà al sorgere della Luna, quando si trova ancora bassa sull’orizzonte e può essere catturata in composizioni suggestive, incorniciata da elementi del paesaggio, naturali o urbani.

In molte località italiane, sono in programma appuntamenti dedicati all’osservazione lunare. Tra i più affascinanti, spicca l’iniziativa di Villa Cimbrone a Ravello, sulla Costiera Amalfitana, dove i famosi giardini con la spettacolare Terrazza dell’Infinito apriranno eccezionalmente al pubblico in orario serale per offrire una vista mozzafiato sulla Luna piena.