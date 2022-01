Il video dell'Asteroide (7482) 1994 PC1 che ieri è passato a 2 milioni di chilometri dalla Terra

Immagine di repertorio

Il tanto atteso passaggio dell’asteroide near-earth 1994 PC1 (conosciuto anche come Asteroide 7482) c'è stato come previsto dalla Nasa. Il corpo celeste è passato a una distanza di enorme sicurezza dalnostro pianeta, quasi 2 milioni di chilometri, ossia 5 volte la distanza tra Terra e Luna. Nessuno scenario alla "Don't look up", quindi, ma comunque uno spettacolo incredibilmente affascinante e imperdibile per tutti gli appassionati di astronomia.

Descrizione dell'asteroide 1994 PC1

L'asteroide 7482 era da tempo sotto osservazione da parte della Nasa. Conosciuto anche come 1994 PC1, è stato scoperto nel 1994 dall'astronomo Robert McNaught all'SSO (Siding Spring Observatory) in Australia. Da allora è stato costantemente monitorato dagli scienziati. Per la sua composizione pietrosa, costituita prevalentemente da silicati, il corpo celeste era stato classificato come Asteroide di tipo S.

L'ultimo passaggio ravvicinato è avvenuto 89 anni fa, il 17 gennaio 1933, a una distanza di 1,1 milioni di chilometri. Stando alle proiezioni degli esperti, nessun altro asteroide si avvicinerà alla Terra come 7482 nei prossimi 2 secoli.

Il video con il passaggio dell'Asteroide 7482

Eccovi un video (velocizzato) con delle immagini riprese in 20 minuti, tra le 18:29 e le 18:49 (ora italiana), dagli studenti del Liceo Poliziano di Montepulciano, ospiti dell'osservatorio Astronomico Università di Siena. L'asteroide 1994 PC1 viaggiava a 70.000 km/h (settantamilachilometriall'ora!).