L'asteroide 7482, classificato come "potenzialmente pericoloso" dalla Nasa passerà vicino alla Terra questa sera, martedì 18 gennaio 2022. Tranquilli comunque sarà solo uno spettacolo, da non perdere. Niente a che vedere con il film Netflix Don't Look Up con cast davvero stellare su una cometa che punta la terra di cui tutti stanno parlando in questi giorni e che non spoileriamo. Di sicuro, infatti, 7482 stasera non ci minaccia né ci colpirà.

Asteroide 7482: le dimensioni non devono allarmare

L'asteroide 7482 è da tempo sotto osservazione da parte della Nasa. Conosciuto anche come 1994 PC1, è infatti stato scoperto nel 1994 dall'astronomo Robert McNaught al Siding Spring Observatory in Australia. Da allora viene costantemente monitorato dagli scienziati. Per la sua composizione pietrosa, costituita prevalentemente da silicati, il corpo celeste è classificato come Asteroide di tipo S.

Ritenuto un oggetto spaziale Pha (Potentially hazardous asteroid), l'asteroide roccioso deve la sua "potenziale pericolosità" alle grandi dimensioni. Gli scienziati NASA hanno infatti stimato che si tratti di una roccia cosmica del diametro di oltre un chilometro, ovvero circa due volte e mezzo l'Empire State Building. Facile immaginare quindi quale sarebbero gli effetti devastanti e allo scenario apocalittico che avremmo se un asteroide di questa grandezza cadesse sulla Terra.

Ma gli scienziati rassicurano e possiamo stare tranquilli: l'asteroide passerà a quasi due milioni di chilometri di distanza dal nostro Pianeta (ossia cinque volte lo spazio intercorrente tra Terra e Luna). Una distanza di sicurezza che comunque non impedirà di ammirare l'asteroide puntando verso il cielo un piccolo telescopio.

L'asteroide 7482 torna a "sfiorare" la Terra: quando vederlo e a che ora

Non si tratta certo del primo passaggio dell'asteroide 7482 vicino al nostro Pianeta. Da quando è stato scoperto, infatti, gli esperti hanno potuto tracciarne l'orbita. Il corpo celeste ha infatti transitato ad "appena" 1,1 milioni di chilometri dalla Terra il 17 gennaio 1933.

Stasera l'asteroide sarà visibile già dal tramonto, anche se raggiungerà il punto massimo avvicinamento con la Terra alle ore 22:51. Per vederlo bene bisogna attrezzarsi (meglio con telescopi professionali o anche più "fai-da-te"). L'Istituto nazionale di astrofisica ci spiega come come vederlo. La roccia cosmica transiterà a una velocità di quasi 20 chilometri al secondo e apparirà molto luminoso. Si tratta di un appuntamento da non perdere, anche perché il prossimo passaggio del 7482 è previsto per il 18 gennaio 2105!