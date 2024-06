Solstizio d'estate: il giorno più lungo dell'anno (non il più caldo)

Il conto alla rovescia è iniziato, e tra poche ore daremo ufficialmente il benvenuto all'estate astronomica con il solstizio estivo. Sarà il giorno con il maggior numero di ore di luce, ma sarà anche il più caldo?

Solstizio estivo, inizia l'estate astronomica

Dopo aver dato il benvenuto all'estate metereologica lo scorso 1° giugno, domani entreremo ufficialmente anche nella stagione astronomica e potremmo così dire di essere - a tutti gli effetti - nel periodo considerato il più caldo dell'anno.

Con il solstizio d'estate 2024 domani - 20 giugno - avremmo il giorno più lungo dell'anno, quello nel quale la nostra stella si troverà nel punto più a Nord del nostro cielo e ci regalerà il maggior numero di ore di luce. Ciò porterà inevitabilmente ad avere la notte più corta del 2024. A partire da dopodomani il Sole inizierà a "muoversi" verso Sud.

Sebbene tradizionalmente l'inizio dell'estate nell'emisfero settentrionale sia fissato al 21 giugno, in realtà non sempre il solstizio estivo coincide con tale data. Al contrario di quanto avviene per l'inizio dell'estate metereologica - che si verifica sempre il 1° giugno - quella astronomica non ha una data fissa e il solstizio può avvenire in un periodo compreso tra il 20 e il 22 giugno. Come anticipato quest'anno sarà il 20 giugno alle 20.51 UTC (22.51 ora italiana).

Primo giorno d'estate 2024, sarà anche il più caldo?

Sebbene il solstizio d'estate ci regali il giorno più lungo dell'anno, le temperature più elevate si registrano solitamente tra luglio e agosto.

Anche se quest'anno l'inverno non sia stato particolarmente rigido, il nostro pianeta impiega un po' di tempo a riscaldarsi, e per vedere gli effetti nelle colonnine di mercurio del calore accumulato nel terreno e negli oceani sarà necessario attendere ancora diverse settimane.