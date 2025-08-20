Luna Nera del 23 agosto 2025: il cielo si oscura per lasciare spazio alle stelle

Il 23 agosto 2025 si verificherà un evento astronomico piuttosto insolito: la cosiddetta Luna Nera. A differenza di manifestazioni celesti più spettacolari come le eclissi o le superlune, in questa occasione non ci sarà nulla da osservare a occhio nudo. La Luna, infatti, si troverà in fase di novilunio, risultando del tutto invisibile nel cielo notturno. Nonostante l’assenza di un impatto visivo, l’evento rappresenta un momento rilevante per studiosi e appassionati di astronomia, proprio per la sua scarsa frequenza.

Arriva la Luna Nera che oscura il Sole: quando e dove vederla

Alle 02:06 del mattino, ora della costa est americana (le 06:06 UTC), il 23 agosto la Luna raggiungerà il punto esatto del novilunio, trovandosi allineata con il Sole nella costellazione del Leone, a circa un grado di distanza angolare. In questa particolare configurazione, la parte della Luna illuminata dalla luce solare è rivolta completamente verso il Sole, mentre quella buia guarda la Terra, rendendola del tutto invisibile nel cielo notturno.

Anche se non ci sarà nulla da osservare direttamente, la cosiddetta Luna Nera rappresenta comunque un momento interessante per due motivi principali. Il primo riguarda la sua “ricomparsa”: nelle serate del 24 e 25 agosto, poco dopo il tramonto, sarà possibile intravedere una falce lunare sottilissima sull’orizzonte occidentale. È il primo segnale del ritorno della Luna nel cielo visibile, un’apparizione leggera e luminosa che da sempre cattura la curiosità di chi ama osservare il cielo.

Il secondo aspetto riguarda l’oscurità eccezionale delle notti che seguono il novilunio. Senza la luce della Luna a rischiarare il cielo, le condizioni per l’osservazione astronomica diventano ottimali. Sarà un’occasione perfetta per rivolgere lo sguardo, o strumenti come binocoli e telescopi, verso la Via Lattea che attraversa il cielo estivo, oppure per scoprire galassie lontane, nebulose e ammassi stellari che normalmente restano nascosti a causa della luminosità lunare.

L’ultima Luna Nera di questo tipo si era verificata il 19 maggio 2023. Dopo l’evento di agosto 2025, bisognerà attendere circa tre anni per la prossima. Per assistere invece a una Luna Nera di tipo mensile, ovvero due noviluni nello stesso mese, bisognerà aspettare fino al 31 agosto 2027.

Cos'è la Luna Nera

Il termine “Luna Nera” non fa parte del lessico ufficiale utilizzato dagli astronomi, ma viene impiegato soprattutto in ambito divulgativo per indicare alcune circostanze particolari legate alla fase di Luna nuova. Sebbene non abbia una definizione scientifica rigorosa, il concetto viene comunemente descritto in due modi principali.

La prima interpretazione è quella stagionale: si parla di Luna Nera quando, all'interno di una stessa stagione astronomica, si verificano quattro noviluni invece dei tre abituali. In questa situazione, è il terzo novilunio a essere identificato come “Luna Nera”. La seconda definizione è mensile e fa riferimento a quei rari casi in cui due noviluni cadono all’interno dello stesso mese del calendario.

L’appuntamento del 23 agosto 2025 rientra nella prima categoria, quella stagionale. Durante l’estate boreale di quell’anno si verificheranno infatti quattro Lune nuove: una il 25 giugno, una il 23 luglio, una il 23 agosto e l’ultima il 21 settembre. Il novilunio di agosto, essendo il terzo della sequenza, assume quindi il titolo di Luna Nera secondo questa classificazione. Un evento del genere si presenta in media ogni 33 mesi, rendendolo relativamente raro nel panorama dei fenomeni lunari.