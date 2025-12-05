FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Cometa 3I/ATLAS: i segreti nascosti della viaggiatrice interstell...

Cometa 3I/ATLAS: i segreti nascosti della viaggiatrice interstellare

La composizione della cometa 3I/ Atlas non sarebbe limitata a ghiacci e materiale roccioso, ma presenta anche attività criovulcanica.
Spazio5 Dicembre 2025 - ore 10:43 - Redatto da Meteo.it
Spazio5 Dicembre 2025 - ore 10:43 - Redatto da Meteo.it

3I/ATLAS è il terzo oggetto interstellare mai identificato dall’uomo. Il momento massimo del suo avvicinamento alla Terra è previsto per il 19 dicembre 2025, quando la cometa transiterà a circa 270 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Una distanza considerevole, ma comunque sufficiente a consentire l’osservazione tramite strumenti adeguati.

Cometa 3I/ATLAS, tutto quello che sappiamo

La Cometa 3I/ATLAS è stata scoperta lo scorso 1° luglio dal sistema di sorveglianza ATLAS. Fin da subito il corpo celeste si è distinto per la velocità elevata: oltre 220.000 km/h al momento dell’individuazione, poi aumentata fino a circa 246.000 km/h al raggiungimento del perielio. Si tratta di valori coerenti con la dinamica di un oggetto proveniente dall’esterno del Sistema Solare, attratto temporaneamente dall’azione gravitazionale del Sole.

Le prime analisi circa la dimensione del corpo celeste parlano di un nucleo di dimensioni non inferiori a 440 metri, con una stima massima di circa 5,6 chilometri di diametro. La composizione non sarebbe limitata a ghiacci e materiale roccioso, ma osservazioni preliminari, indicano la possibile presenza di attività criovulcanica, con emissioni di gas e particelle volatili originate dal riscaldamento della superficie.

Cometa 3I/ATLAS "oggetto con una diffusa attività criovulcanica"

Mario Giuseppe Guarcello, Primo Ricercatore INAF presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo, proprio parlando del corpo celeste ha spiegato: "Considerando i dati dello studio e la velocità di rotazione di 3I/ATLAS, non è da escludere che possa trattarsi di un oggetto con una diffusa attività criovulcanica. E in questo caso sarebbe il primo oggetto interstellare con attività criovulcanica a noi noto".

Sempre Guarcello ha aggiunto: "Su 3I/ATLAS fin dalla sua ‘nascita’ sussistevano depositi di acqua, ammoniaca, composti di metano o altro che sono rimasti ‘dormienti’ fino all’arrivo nel nostro Sistema Solare. Qui, sebbene abbia fatto un viaggio immenso, la cometa per la prima volta si sarebbe avvicinata così tanto ad una stella, il nostro Sole, da rilasciare questo materiale sotto forma di eruzione su tutta la superficie della cometa stessa. Eruzione gassosa o liquida che una volta fuori si è immediatamente ghiacciata, come appunto negli altri criovulcani come quelli su Tritone o come il monte Wright su Plutone".

Articoli correlatiVedi tutti
  • Superluna 2025: quando osservare l'ultima dell'anno
    Spazio2 Dicembre 2025

    Superluna 2025: quando osservare l'ultima dell'anno

    Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 2025 il cielo offrirà un evento unico, la Superluna fredda: ecco dove osservarla.
  • Cielo di dicembre 2025: cosa ci riserva l'ultimo mese dell'anno?
    Spazio28 Novembre 2025

    Cielo di dicembre 2025: cosa ci riserva l'ultimo mese dell'anno?

    Gli appuntamenti celesti da non perdere a dicembre: plenilunio, congiunzioni ed eventi dell'ultimo mese dell'anno.
  • Scoperti 40.000 asteroidi: l'Esa chiarisce il rischio reale per la Terra
    Spazio26 Novembre 2025

    Scoperti 40.000 asteroidi: l'Esa chiarisce il rischio reale per la Terra

    L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha comunicato la scoperta del 40.000esimo asteroide vicino alla Terra: ecco quali sono i rischi di impatto.
  • Domani, 25 novembre ci aspetta un'alba speciale: bacio Mercurio-Venere e cascata di stelle cadenti
    Spazio24 Novembre 2025

    Domani, 25 novembre ci aspetta un'alba speciale: bacio Mercurio-Venere e cascata di stelle cadenti

    Venere e Mercurio duetteranno nel firmamento immersi in una cornice di stelle cadenti: i dettagli dello show atteso il 25 novembre.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, Immacolata mite e senza pioggia: la tendenza da lunedì 8 dicembre
Tendenza5 Dicembre 2025
Meteo, Immacolata mite e senza pioggia: la tendenza da lunedì 8 dicembre
Anticiclone protagonista da lunedì 8 dicembre: il giorno dell'Immacolata trascorrerà con condizioni meteo stabili e un clima mite per la stagione
Meteo: ponte dell'Immacolata con alta pressione, ma domenica arriva ancora qualche pioggia
Tendenza4 Dicembre 2025
Meteo: ponte dell'Immacolata con alta pressione, ma domenica arriva ancora qualche pioggia
Anticiclone in rinforzo nel ponte dell'Immacolata: nel weekend ultimi episodi di instabilità al Sud, poi più stabile e temperature oltre la media
Weekend lungo dell'Immacolata tra anticiclone e qualche insidia. La tendenza
Tendenza3 Dicembre 2025
Weekend lungo dell'Immacolata tra anticiclone e qualche insidia. La tendenza
Alta pressione in rinforzo nel ponte dell'Immacolata: condizioni meteo via via più stabili, con temperature in aumento fino a valori autunnali!
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 05 Dicembre ore 14:09

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154