Geminidi in arrivo: le stelle cadenti d’inverno pronte allo spettacolo

Tra pochi giorni raggiungerà il suo picco uno degli sciami meteorici più belli dell'inverno (meteorologico, già iniziato l'1 dicembre). Le Geminidi 2025 sono attese nella notte tra il 13 e il 14 dicembre: ecco tutti i dettagli per godersi al meglio lo spettacolo celeste.

Le Geminidi infiammano il cielo per Santa Lucia

Le piogge di stelle cadenti sono sempre eventi capaci di tenere con gli occhi incollati al firmamento migliaia di skywatcher, e lo sciame che tra pochi giorni raggiungerà il picco ha davvero tutti gli "ingredienti" per incantarci. Le Geminidi sono infatti le stelle cadenti più belle dell'inverno, e sono talmente suggestive da essere spesso paragonate alle più blasonate Perseidi d'agosto. Con uno ZHR compreso tra 120 e 150 meteore all'ora, le Geminidi promettono davvero di dare spettacolo nel cielo invernale.

Quando e come vedere le più belle stelle cadenti dell'inverno

Lo sciame è già attivo dallo scorso 4 dicembre, e ci regalerà molti puntini luminosi fino al 20. Il momento ideale per dedicarsi all'osservazione è però quello del picco, che come fanno sapere dall'Uai (Unione astrofili italiani) sarà nella notte tra il 13 e il 14 dicembre.

Sarà proprio per Santa Lucia che queste meravigliose stelle offriranno il massimo, e quest'anno potremmo anche contare sul minimo disturbo lunare, visto che il nostro satellite naturale sarà in fase di Mezzaluna calante e ormai prossimo al novilunio.

Le Geminidi 2025 offriranno così le migliori condizioni a chi ha ancora qualche desiderio rimasto da esaudire. Ovviamente ci sarà bisogno di cieli sereni e sgombri da nubi. Come sempre accade quando parliamo di fenomeni celesti poi, anche scegliere punti di osservazione lontani dalle fonti di inquinamento luminoso delle città potrà fare la differenza.

©Stellarium - cielo del 14 dicembre ore 1:00 circa

Qualche curiosità sulle Geminidi

Si tratta di uno sciame che, a differenza di molti, non è generato dai detriti di qualche cometa, ma piuttosto da 3200 Phaethon, un corpo roccioso dal comportamento anomalo. Si pensa che possa trattarsi di un antico nucleo cometario ormai esaurito. Il loro radiante (ovvero il punto dal quale sembra che abbiano origine) si trova nella costellazione dei Gemelli.

Le Geminidi si presentano come tanti puntini luminosi e lenti, spesso colorati, che lasciano lunghe scie persistenti, creando un effetto visivo davvero spettacolare nel cielo di dicembre.