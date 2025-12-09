Scia verde nel cielo dell’Immacolata: era un bolide

Fonte: PRISMA

Una scia verde nel cielo dell'Immacolata è diventato, visto il tam tam sui social, il mistero della sera dell'8 dicembre 2025. Di cosa si trattava? Che percorso ha fatto il bolide che ha illuminato il cielo del Nord dell'Italia?

Ecco le ultime news in merito dopo lo stupore di chi l'ha potuta ammirare e poi ha inviato messaggi a parenti e amici e in chat ricche di ipotesi strampalate e tanta ironia sui social annunciando, tra una risata e l'altra, anche l'arrivo degli UFO per festeggiare il Natale con noi.

Scia verde nel cielo dell'Immacolata: di cosa si trattava?

Che cos'era la scia verde nel cielo la sera dell'Immacolata, lunedì 8 dicembre 2025? In primis è bene sottolineare che i primi avvistamenti sono avvenuti intorno alle 20.56 circa, in gran parte del Nord. Le maggiori segnalazioni sono giunte soprattutto dalla Lombardia e dall'Emilia Romagna. Numerose segnalazioni sono giunte dalla Romagna, ma anche dal capoluogo di Regione, ovvero da Bologna.

☄️ Webcam di Francesco Zannoni da Faenza (RA) del bolide avvistato poco prima delle 21:00 in Nord Italia. pic.twitter.com/3vJbT8sQ18 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) December 8, 2025

La scia verde è stata immortalata da 16 camere Prisma, ovvero dalla Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera, gestita dall’Inaf. Analizzando i dati si è potuto capire che il bolide luminoso si è manifestato intorno alle 20.54 e poco dopo la luce verde si è estinta. Dalle prime stime il bolide viaggiava a circa 80 km di altezza.

Pare che tale quota sia troppo alta per poter sperare di ritrovare frammenti al suolo. Nello specifico si è appreso che la traiettoria del bolide luminoso pare aver preso il via sulla costa toscana. Il bolide ha attraversato un tratto di mare ed è poi rientrata nell’entroterra fino al Monte Bric Pertuso, nell’area a est di Genova, per un percorso complessivo di circa 180 chilometri. La meteora è entrata nella nostra atmosfera a una velocità di circa 19 km/s.

Si pensa, infine, che tale meteora possa far parte dello sciame delle Geminidi legato all'asteroide 3200 Phaethon, ma in questo caso si attendono ulteriori conferme dagli esperti del settore.

Perché la scia è apparsa verde? Ecco cosa ha dato il colore alla meteora

Che cos'era e perché era di colore verde? L'imposi più accreditata in questi casi è quella che si sia trattato di una meteora particolarmente fulgida, ovvero di un corpo roccioso o ferroso che entrando in contatto con la nostra atmosfera è divenuto incandescente e bruciando la sua materia è poi svanito nel nulla. Come mai tale colore? A quanto pare la meteora poteva essere carica di magnesio.