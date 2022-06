Solstizio d’estate 2022, arriva il giorno più lungo dell’anno

Oggi è il giorno del solstizio d'estate 2022, ovvero quello in cui il periodo di luce ha la massima durata. Considerato da molti un giorno un po' magico, rappresenta l'inizio dell'estate astronomica nell'emisfero boreale

Solstizio d'estate, cos'è e perché si chiama così?

Per capire il motivo per cui questo giorno un po' speciale è conosciuto come la giornata più lunga dell'anno è importante comprendere il significato del termine "solstizio", che deriva da due termini latini: sol, che significa sole, e sistere, che vuol dire fermarsi.

In questa giornata in effetti il disco solare, che si trova più a nord rispetto all'Equatore celeste, sembra quasi arrestare la sua ascesa, per poi riprenderla dapprima in modo quasi impercettibile poi sempre più rapidamente fino al momento in cui si verifica l'equinozio d'autunno.

Solstizio d'estate 2022, quando?

Il momento in cui il Sole raggiunge il punto di altezza massimo in cielo non avviene sempre lo stesso giorno alla stessa ora. Anche se ufficialmente l'inizio dell'estate è stabilito il 21 giugno, il solstizio può verificarsi in periodi compresi tra il 20 e il 21, con un ritardo di circa sei ore rispetto all'anno precedente.

Il solstizio d'estate 2020 cadde il 20 giugno alle 21.44, mentre l'anno successivo fu il 21 giugno alle 5.31. Il momento esatto in cui i raggi del sole colpiranno perpendicolarmente quest'anno il Tropico del Cancro sarà alle 11.13, per cui sarà a quell'ora che ci sarà il solstizio d'estate 2022 ed entreremo ufficialmente nell'estate astronomica, anche se il caldo è già arrivato da giorni.

Ma perché, se ogni anno ritarda di circa sei ore, il solstizio rimane comunque "confinato" tra il 20 e il 21 giugno? A risistemare tutto ci pensa l'anno bisestile!