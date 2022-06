Solstizio d'estate, cos'è e quando cade il giorno più lungo dell'anno

L'estate è ormai alle porte, e con il solstizio d'estate saluteremo la primavera ed entreremo ufficialmente nella stagione più calda. Ecco qualche notizia su questo giorno così particolare in cui il Sole raggiunge il suo punto massimo di declinazione dando origine al giorno più lungo dell'anno che apre le porte all'estate astronomica

Perché si chiama solstizio d'estate?

Con il termine "solstizio" si intende il punto di declinazione minima o massima che il Sole compie nel suo moto. La parola trae origine dal latino e significa appunto, sole fermo. Nel corso dell'anno si verificano due solstizi: uno a giugno e uno a dicembre: il primo segna nell'emisfero boreale il passaggio dalla primavera all'estate, mentre il secondo indica l'inizio della stagione invernale, con la massima durata della notte. Nell'emisfero australe, ovviamente, la situazione è invertita.

La caratteristica fondamentale del solstizio d'estate è quindi quella di offrire la notte più corta dell'anno per chi si trova nell'emisfero boreale. Di conseguenza l'evento da origine al giorno che vanta il maggior numero di ore di luce, con tutti i benefici che ne derivano anche dal punto di vista della salute e dell'umore.

Solstizio d'estate non è sempre il 21 giugno

Dopo l'estate metereologica, iniziata convenzionalmente con la fine di maggio, ecco che quindi sta per arrivare anche quella astronomica. Ma quando è il solstizio d'estate 2022? Non tutti sanno che non cade sempre nello stesso giorno ma può variare.

Anche se l'inizio dell'estate è ufficialmente il 21 giugno, il momento esatto del solstizio dal punto di vista della configurazione astronomica non avviene sempre allo stesso orario, ma con un ritardo di circa sei ore rispetto all'anno precedente. Ogni quattro anni poi si ha un riallineamento grazie all'anno bisestile.

Il momento in cui i raggi del Sole colpiscono perpendicolarmente il Tropico del Cancro è comunque sempre compreso tra il 20 e il 21 giugno. Questo nell'emisfero boreale da origine alla giornata più lunga dell'anno.

Solstizio d'estate 2022, quando cade?

Il solstizio d'estate 2022 è martedì 21 giugno 2022 alle 11.13, con un ritardo di circa sei ore rispetto a quello dello scorso anno, che è stato il 21 giugno 2021 alle 5.31.