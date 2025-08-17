Meteo, 18 agosto tra temporali e calo termico: le previsioni

La quarta ondata di calore è ormai agli sgoccioli: si andrà infatti incontro a una situazione di caldo più sopportabile in gran parte del Paese. Fino a martedì occorrerà tener conto dell’instabilità che, in un contesto di tempo soleggiato, continuerà a interessare in maniera più diffusa le aree montuose, ma con locali sconfinamento verso le vicine pianure e coste. Tra mercoledì e giovedì gli ultimi aggiornamenti confermano l’arrivo di una perturbazione atlantica (la n.3 di agosto) attraverserà soprattutto il Centro-Nord, portando rovesci e temporali anche di forte intensità con potenziali criticità non escluse. In queste regioni le temperature potranno scendere anche sotto la media, mentre al Sud e sulle Isole Maggiori, appena lambiti dalla perturbazione, l’attivazione di correnti calde meridionali richiamate dal fronte in transito, potrà temporaneamente riportare le temperature verso i 35 °C nelle zone più meridionali.

Previsioni meteo per lunedì 18 agosto

Al mattino ampie schiarite al Sud e sulle Isole; un po’ di nuvole altrove, con qualche rovescio o temporale fra Marche ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio sviluppo di temporali su Alpi occidentali, Appennino settentrionale e zone interne e montuose del Centro-Sud e delle isole maggiori. Alla sera qualche temporale possibile fra alto Piemonte e alta Lombardia; generale attenuazione dei fenomeni altrove. Temperature in ulteriore calo al Centro-Nord, con valori vicini alla norma. Venti in prevalenza deboli, con locali rinforzi da est al Nord e nel medio Adriatico.

Previsioni meteo per martedì 19 agosto

Al mattino nuvole sparse su Alpi, Nord-Ovest e Toscana, maggiori schiarite nel resto d’Italia. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci o temporali lungo sui rilievi del Nord, nelle zone interne e appenniniche del Centro e nella pianura piemontese occidentale. Non si escludono sporadici rovesci anche nei rilievi del Sud e delle Isole. Alla sera peggiora al Nord-Ovest. Temperature massime in ulteriore leggero calo al Nord-Ovest, quasi stazionarie altrove. Venti deboli, salvo temporanee raffiche in prossimità dei temporali.