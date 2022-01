Cosa vuol dire i Giorni della Merla? Quando e quanti sono? Farà freddo?

Da sempre conosciuti come quelli più freddi dell'anno, i Giorni della Merla legano le loro origini ad antiche leggende. Ma perché si chiamano così? Quali e quanti sono? Ecco qualche curiosità su queste giornate particolari.

Perché i Giorni della Merla si chiamano così

Le leggende legate ai Giorni della Merla sono davvero molte. La più famosa è sicuramente la leggenda di gennaio dispettoso e la Merla impertinente. La storia racconta che un volatile, allora ricoperto dal piumaggio completamente bianco, avesse deciso di fare abbondanti provviste per evitare di sfidare il mese più gelido e bizzarro dell'anno. Gennaio a quel tempo aveva solo 28 giorni e la merla aveva abbondanti provviste nel suo nido per affrontare questo periodo. Il ventinovesimo giorno l'uccello uscì dal suo nido e, felice per aver superato brillantemente il periodo difficile, iniziò a cantare.

Gennaio, indispettito dai suoi festeggiamenti, chiese allora tre giorni in prestito a febbraio (che divenne così il mese più corto dell'anno) e scatenò bufere di freddo e neve. La merla riuscì a mettersi al riparo all'interno di un camino, dove rimase per i tre giorni che gennaio aveva preso in prestito per "punirla". L'1 febbraio poi il volatile vide finalmente un pallido sole e, facendosi coraggio, abbandonò quel nido "improvvisato". Quando uscì dal caminetto il piumaggio della merla era divenuto completamente nero, a causa della fuliggine, e così rimase per sempre!

Quanti sono i Giorni della Merla?

Come già accennato la leggenda vuole che i giorni della Merla siano tradizionalmente tre, e comprendono il 29, 30 e 31 gennaio. Secondo alcune credenze poi i tre Giorni della Merla iniziano il 30 gennaio e durano fino all'1 febbraio.

In ogni caso questi tre giorni sono considerati una sorta di meteorognostica in grado di rivelare la primavera che ci attende. La credenza popolare infatti vede nell'andamento di queste tre giornate le previsioni della primavera che ci attende. Se i Giorni della Merla saranno particolarmente freddi, la primavera dovrebbe essere anticipata e soleggiata, mentre se queste tre giornate saranno belle e soleggiate la bella stagione tarderà ad arrivare e potremo andare incontro a una primavera piovosa.

Giorni della Merla 2022, previsioni

Le previsioni per i Giorni della Merla 2022 vedono in linea generale temperature nella media del periodo. Le previsioni di fine gennaio ci svelano che l'Italia sarà al centro di una nuova perturbazione, che arriverà proprio il 28 gennaio portando abbassamenti delle temperature in gran parte del Paese. L'aria fredda continuerà a produrre i suoi effetti sulle temperature anche nella giornata di sabato, causando bruschi abbassamenti.

Stando alla credenza popolare legata ai Giorni della Merla quindi potremo aspettarci una primavera anticipata e soleggiata. Chissà se tale previsione sarà confermata anche dal proverbio popolare legato al 2 febbraio. Non dimentichiamo infatti che il Giorno della Candelora (che segue i giorni della Merla) è un altro appuntamento da non perdere dell'almanacco meteorognostico: "Se piove per la candelora dell'inverno semo fora, se fa sole o solicello siamo a mezz'inverno".