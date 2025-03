Sciopero 21 marzo 2025: chi si ferma, perché e fasce di garanzia

Nuovo sciopero dei trasporti per il 21 marzo 2025 in Italia. I sindacati Al Cobas, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti hanno proclamato un nuovo sciopero nazionale della durata di 24h che coinvolgerà diverse città, da Milano a Napoli. Ecco i motivi della protesta, chi si ferma e gli orari garantiti.

Stop ai mezzi di trasporto pubblico il 21 marzo 2025: i motivi dello sciopero nazionale

Sciopero 21 marzo 2025 in Italia: stop ai mezzi di trasporto da metro, tram e bus nelle più importanti città italiane. A proclamare lo sciopero sono stati i sindacati Al Cobas, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti con le categorie di lavoratori pronti ad incrociare le braccia per 24h. Sono diversi i motivi che hanno spinto i sindacati a proclamare un nuovo sciopero nazionale con disagi e problematiche per molti cittadini, lavoratori, pendolari e turisti.

Tra i motivi della protesta nazionale del 21 marzo 2025 ci sono: aumento salariale di 300 euro per i lavoratori, la riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, la riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti oltre all'adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nonché per gli utenti del servizio. Non solo, tra le richieste c'è anche il blocco delle privatizzazioni e delle gare di appalto per il trasporto pubblico locale.

Sciopero 21 marzo 2025 a Milano e Roma

Lo sciopero nazionale del 21 marzo 2025 coinvolge la città di Milano e in particolare il servizio pubblico ATM con i lavoratori che incroceranno le braccia dalle ore 8.45 fino alle 15. Lo stop riprende dalle ore 18 fino a termine della corsa. Naturalmente ci sono delle fasce di garanzia del servizio dei mezzi di trasporto dall'inizio corsa fino alle 8,45 e dalle 15.00 alle 18.00. Lo stop riguarda tutti i mezzi di trasporto dell'Azienda Trasporti Milanesi, da bus a tram fino alle metro. Proprio Atm con una nota ha confermato e comunicato: "le nostre linee non sono garantite dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio".

Anche a Roma è previsto lo sciopero nazionale del 21 marzo 2025 con lo stop della rete locale Atac e dei bus periferici gestiti dagli operatori locali. Anche qui sono previste delle fasce di garanzia in cui sarà possibile utilizzare i mezzi di trasporto: il servizio sarà regolare fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Attenzione, nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 marzo non saranno previste corse del servizio di bus notturni.