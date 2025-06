Terremoto Campi Flegrei: stamani 5 giugno, sciame sismico - la terra è tornata a tremare

Sembra non avere fine lo sciame sismico che, negli ultimi mesi, sta interessando i Campi Flegrei. Stamani, 5 giugno, i sismografi hanno registrato 4 nuove scosse che sono state avvertite chiaramente dalla popolazione. L'epicentro è stato individuato tra Agnano e la Solfatara ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione anche a Napoli, in particolare nei quartieri occidentali.

Terremoto Campi Flegrei, 4 scosse all'alba

Quattro nuove scosse di terremoto sono state registrate oggi 5 giugno con epicentro Campi Flegrei. Il sisma, seppur di breve durata, è stato avvertito distintamente in molti quartieri di Napoli, soprattutto ai piani alti del capoluogo partenopeo.

La prima scossa magnitudo 2.1 si è verificata alle 06:39. Pochi minuti dopo, alle 06:44, la terra è tornata a tremare con intensità leggermente maggiore (magnitudo 2.3). Ai primi due movimenti tellurici ne è seguito un altro alle 06:48, più forte dei precedenti. La scossa magnitudo 3.2 è stata chiaramente sentita in molti quartieri di Napoli, in particolare a Bagnoli, Fuorigrotta, Posillipo, Arenella, Vomero, Soccavo, Pianura. Molte le persone che si sono riversate in strada.

L'ultima scossa magnitudo 2.1 ha fatto oscillare i sismografi della sala INGV alle 06:50. Le quattro scosse di terremoto si sono verificate tutte a 3 km di profondità.

Terremoto, tanta paura ma nessun danno

Come anticipato i movimenti tellurici sono stati avverti in diversi quartieri di Napoli, e sono molte le persone che si sono riversate in strada. Nonostante gli attimi di paura però, fortunatamente al momento non si registrano danni a persone o cose.

Cos'è il bradisismo nei Campi Flegrei

Il fenomeno del bradisismo è alla base degli sciami sismici che interessano l’area dei Campi Flegrei, una vasta zona vulcanica situata a ovest di Napoli. Si tratta di un lento movimento verticale del suolo, che può manifestarsi sia come sollevamento che come abbassamento. Il termine deriva dal greco e significa “movimento lento”, proprio a indicare la gradualità di questo processo.

Le cause del bradisismo

Il bradisismo nei Campi Flegrei è provocato principalmente da variazioni della pressione sotterranea, dovute all’accumulo o alla risalita di magma e gas vulcanici. Secondo studi recenti, la principale causa dell’attuale sollevamento del suolo è la risalita del magma a profondità inferiori agli 8 chilometri. Inoltre, è stato identificato un punto debole nella crosta terrestre, tra i 3 e i 4 chilometri di profondità, che favorisce i movimenti verticali del terreno