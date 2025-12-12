Santa Lucia è davvero il giorno più corto dell'anno? La verità su una credenza popolare molto diffusa

Per molti il giorno di Santa Lucia che cade il 13 dicembre è il giorno più corto dell'anno, ma è davvero così? Scopriamo insieme cosa dice davvero l'astronomia sul giorno più corto dell'anno!

Santa Lucia giorno più corto dell'anno?

Il 13 dicembre si celebra la festa di Santa Lucia, una ricorrenza che la tradizione popolare da sempre associa al "giorno più corto dell’anno". Si tratta di una credenza popolare molto diffusa, ma che in realtà viene smentita dall'astronomia. Secondo le evidenze astronomiche, infatti, il giorno più corto dell'anno non è quello di Santa Lucia, ma quello del solstizio d’inverno che generalmente ricade il 21 dicembre con possibili variazioni tra il 20 e il 22. Quest'anno il solstizio d’inverno ricade proprio il 21 dicembre considerato il giorno con la minor luce dell'intero anno.

Il termine “solstizio” deriva dal latino "solstitium" da sol, appunto sole, e "sistere", fermarsi e richiama l’apparente immobilità del punto di tramonto del Sole nei giorni che precedono e seguono l’evento. Dal punto di vista astronomico, si tratta del momento in cui il Sole raggiunge, a mezzogiorno, la sua massima declinazione negativa, passando più basso sull’orizzonte: un fattore che contribuisce alla percezione del freddo tipica della stagione.

Le tradizioni in Italia sul giorno di Santa Lucia

Nonostante le evidenze astronomiche, il giorno di Santa Lucia ancora oggi detiene il titolo di "giorno più corto dell'anno" in diverse regioni italiane dove si festeggia con usante e tradizioni. A Brescia e in provincia nella notte tra il 12 e il 13 dicembre i bambini attendono l’arrivo di Santa Lucia, che secondo la tradizione porta doni viaggiando su un carretto trainato da un asinello, annunciato dal suono di una campanella d’argento.

Anche a Palermo la ricorrenza del giorno di Santa Lucia assume un significato storico davvero curioso, visto che si festeggia la fine della carestia del 1646 quando, proprio il 13 dicembre un bastimento carico di cereali arrivò in città, permettendo così alla popolazione di superare un momento davvero difficile.