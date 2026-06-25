Rifugi climatici, cosa sono e dove trovarli per proteggersi dal caldo record

Mentre una persistente fase di caldo estremo interessa l’Italia da diversi giorni, con temperature elevate destinate a durare ancora a lungo secondo le previsioni, cresce nelle città la presenza dei cosiddetti rifugi climatici. Questi spazi pubblici, gratuiti e facilmente accessibili, offrono un riparo dal caldo intenso grazie ad ambienti freschi e climatizzati. Biblioteche, aree verdi, centri sociali e strutture comunali rappresentano punti di riferimento per cittadini e turisti. L’iniziativa mira soprattutto a tutelare anziani, persone fragili e soggetti maggiormente esposti ai rischi delle alte temperature.

Rifugi climatici, dove trovarli per proteggersi dal caldo record

L’espansione dei rifugi climatici nelle città italiane rappresenta una delle principali risposte alle sempre più frequenti ondate di calore. Le prime reti organizzate sono state attivate nel 2025, quando diverse amministrazioni locali hanno iniziato a individuare e segnalare spazi pubblici in grado di offrire refrigerio durante i periodi più torridi. Milano si distingue per l’ampiezza dell’iniziativa, con oltre cento aree dedicate tra parchi cittadini, biblioteche e centri di quartiere pensati per accogliere i residenti nelle giornate più calde.

Anche Bologna ha sviluppato una rete di punti di ristoro climatico distribuiti tra strutture sociali e spazi verdi urbani facilmente accessibili. Firenze ha invece aggiornato la mappatura degli ambienti comunali adatti a fornire sollievo dal caldo, includendo numerose biblioteche e luoghi pubblici climatizzati. A Roma il censimento dei rifugi climatici è stato realizzato grazie a un progetto nato dalla collaborazione tra università, associazioni e amministrazione comunale, con l’obiettivo di individuare parchi e aree attrezzate dove trovare temperature più miti.

Diversa la situazione di Napoli, dove manca ancora una rete istituzionale, ma alcune associazioni del territorio hanno creato una mappa dei luoghi più freschi e accessibili, comprendendo parchi, giardini storici e spazi culturali. Queste iniziative stanno diventando strumenti sempre più importanti per proteggere la popolazione dagli effetti del caldo estremo e favorire l’adattamento delle città ai cambiamenti climatici.

Cosa sono i rifugi climatici

I rifugi climatici sono spazi pensati per offrire protezione dal caldo intenso durante i periodi di temperature elevate. Possono essere strutture pubbliche o private aperte gratuitamente ai cittadini, come biblioteche, musei, centri sociali, gallerie commerciali e aree verdi attrezzate. Questi luoghi rappresentano un importante punto di riferimento soprattutto per anziani, bambini, persone con problemi di salute e per chi vive in abitazioni prive di sistemi di raffrescamento. L’obiettivo è garantire ambienti più freschi e sicuri rispetto all’esterno, riducendo i rischi legati alle ondate di calore.

Per essere riconosciuti come rifugi climatici, gli spazi devono rispettare specifici criteri, tra cui la presenza di temperature più miti, accesso all’acqua potabile, aree per la sosta e servizi igienici. Nel caso di parchi e giardini, è inoltre necessario che gran parte della superficie sia coperta da ombra naturale o artificiale, così da assicurare condizioni di maggiore comfort durante le ore più calde della giornata.