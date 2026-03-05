Torna la più grande fioritura di tulipani d’Italia: il parco riapre al pubblico

Si avvicina uno dei momenti più belli per tutti gli appassionati di tulipani: quello della grande fioritura. Tra le tante località italiane ce n'è una in particolare, dove questo evento assume un fascino particolare, con migliaia di corolle colorate che tingono il verde di un manto erboso tenuto a perfetta regola d'arte.

Grande fioritura di tulipani: riapre il Parco Giardino Sigurtà

Si tratta indubbiamente di un autentico paradiso terrestre per gli amanti dei fiori: il Parco Giardino Sigurtà è noto per ospitare la più grande fioritura di tulipani d'Italia, che proprio in questo periodo ci regala uno spettacolo unico.

Il giardino botanico, che si trova a Valeggio sul Mincio (alle porte di Verona e a pochi chilometri dal Lago di Garda), come consuetudine, si prepara a riaprire al pubblico in vista della fioritura più attesa dell'anno.

L'evento che di fatto celebra l'imminente arrivo della primavera astronomica (mentre quella metereologica è già iniziata) è noto con il nome di "Tulipanomania 2026" e prenderà il via il prossimo 7 marzo, giorno in cui il parco riaprirà i suoi cancelli.

Nel primo weekend di marzo sarà così possibile fare un tuffo nella natura e nei colori e profumi che la nuova stagione ci riporta. Si tratterà indubbiamente di un modo diverso di trascorrere il fine settimana, soprattutto se le condizioni meteo ci regaleranno due giorni all'insegna del sole primaverile.

Tulipanomania 2026, un paradiso di biodiversità

Non vi sono dubbi sul fatto che i protagonisti di questo evento promaverile siano i tulipani, anche se non sono i soli a renderlo unico al mondo. In questo paradiso floreale di indubbia bellezza sono infatti presenti anche molti animali.

Passeggiando tra i vialetti del parco è possibile osservare la natura viva in ogni angolo: dagli scoiattoli a i coniglietti che ttraversano veloci per andare a rifugiarsi tra gli alberi, ai cigni e le anatre che, con andatura elegante, solcano le acque dei laghetti, fino alle sinfonie di uccelli canori e germani reali.

Con l'arrivo della bella stagione poi, arrivano anche le farfalle e le api a danzare tra le corolle dei fiori, trasformando questo posto in parte di un piccolo ecosistema dove tutto, dalla flora alla fauna, racconta la meravigliosa bellezza di un mondo vivo e armonioso.

Parco Giardino Sigurtà: record di presenze nel 2025 (e quest'anno si replica)

Il parco, che occupa uno spazio verde di 60 ettari, l'anno scorso ha visto un record di presenze. Il Festival di Tulipanomania 2025 ha fatto registrare ben 450mila ingressi e quest'anno le premesse per eguagliare (o addirittura superare) questo record ci sono davvero tutte.

Le tendenze meteo per il prossimo weekend (quello più importante per l'evento) preannunciano giornate soleggiate e temperature miti, due "ingredienti" preziosi per una giornata da trascorrere all'aria aperta. D'altronde il giardino botanico, pur essendo famosissimo per la fioritura di tulipani, ospita anche molte altre varietà di fiori, e decidere di passare qualche ora al suo interno significa fare una full immersion nella natura e scoprire le rare bellezze che questa ci offre. Narcisi, giacinti, forsizie e muscari fanno da cornice a oltre un milione di tulipani, colorando vialetti, aiuole e bordi dei tanti laghetti con mille tonalità, per tutta la durata dell'evento che si protrarrà fino ai primi giorni di maggio.

Tulipanomania, il festival pluripremiato

La manifestazione è ideata e curata da Giuseppe Sigurtà, Amministratore Delegato del giardino e diretto discendente del conte Enzo Inga Sigurtà, che per primo introdusse la coltivazione massiccia di tulipani in questa zona.

La manifestazione non rappresenta una semplice mostra botanica, ma piuttosto un evento che, nel corso degli anni, ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi. Nel 2022 ha ricevuto il titolo di Miglior Festival di Tulipani nel mondo, mentre nel 2024 è riuscita ad aggiudicarsi il World Tulip Innovation Award. Questi riconoscimenti non sanciscono solo l'abilità degli organizzatori di creare scenari unici con la fioritura dei tulipani, ma anche l'impegno che ogni anno mettono nel proporre un programma ricco per intrattenere il pubblico.

Tra gli eventi più attesi di questa edizione c'è lo Show Garden, un percorso di isole cromatiche che comprende oltre 200 varietà di tulipani e molte installazione poste sulla superficie, che creeranno stupendi giochi di luce, aiuole galleggianti e molto altro. Torneranno anche i celebri Sabati d'artista, con laboratori pensati per chi vuole immortalare la bellezza del luogo aiutandosi con pennarelli e pastelli.

Come visitare il Parco Giardino Sigurtà

Per accedere alle più belle fioriture d'Italia è necessaria la prenotazione. I biglietti si possono acquistare online direttamente sul sito ufficiale oppure direttamente alle casse poste all'ingresso del parco.

Il giardino botanico è aperto tutti i giorni (compresi i festivi) dalle ore 9:00 alle 19:00, con ingresso fino alle 18:00.