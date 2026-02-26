FacebookInstagramXWhatsApp

Etna, sbuffi tra la neve: uno spettacolo affascinante. Le immagini

L'Etna offre sempre spettacoli naturali meravigliosi. Dagli anelli di fumo creati in cielo fino alla lava che cola in mezzo alla neve. Negli ultimi giorni gli sbuffi del vulcano hanno fatto ancora scalpore.
Ambiente26 Febbraio 2026 - ore 14:58 - Redatto da Meteo.it
L'Etna offre sempre immagini spettacolari. Negli ultimi giorni gli sbuffi del vulcano tra la neve hanno sollevato l'ammirazione dei siciliani e di tutti i curiosi. Il motivo? Tutta colpa di evidenti sbuffi provenienti dalla zona sommitale incorniciati dalla dama bianca. Alle prime luci dell’alba, infatti, l'Etna si presentava con la cima innevata e una colonna di fumo ben visibile che si alzava verso il cielo limpido, grazie alla spinta ricevuta dal vento.

Etna, sbuffi e neve: lo spettacolo della natura

Gli sbuffi dell'Etna tra la neve hanno regalato uno spettacolo naturale mozzafiato.

Le immagini che hanno fatto il giro del web mostrano come nelle scorse giornate ci sia stata una emissione costante dalla vetta, con la nube che si allunga verso l’alto e si sposta lateralmente, sospinta dal vento, creando un suggestivo contrasto tra il bianco della neve e l’azzurro intenso del cielo.

L'attività del vulcano ha creato qualcosa di magico in uno scenario già di per sé insolito.

Lava e neve: lo spettacolo offerto a novembre e dicembre

A causa delle condizioni meteo, nel mese di novembre e di dicembre 2025 l'Etna ha offerto uno spettacolo ancor più suggestivo con la colata di lava rosso fuoco che si fa strada tra le sponde innevate del vulcano. Insomma uno splendido ossimoro naturale e reale capace di stregare chiunque abbia la possibilità di vederlo.

Nel mese di novembre, però, si sono avuti i contrasti cromatici maggiori. L'attività del vulcano ha preso il via nella giornata del 19 novembre e si è poi intensificata negli ultimi tre giorni del mese, portando ad immagini che sono divenute virali sul web e sui social.

