Napoli, sorprendente balenottera di 8 metri al Porto: le immagini

A Napoli ha lasciato tutti senza fiato la sorprendente balenottera di 8 metri avvistata al Porto. Cosa è accaduto? Nella giornata di lunedì 23 febbraio 2026 nelle acque del Golfo di Napoli, una insolita presenza ha fatto molto scalpore.

Una bellissima balenottera è stata avvistata a ridosso del Molo Beverello e la notizia ha fatto il giro del web e dei social. A distanza di giorni se ne parla ancora e le immagini continuano ad essere virali.

Napoli, balenottera di 8 metri nel Porto

Ha fatto scalpore la notizia di una balenottera di 8 metri nel Porto di Napoli che dopo diverse ore trascorse nei pressi delle banchine, ha lasciato lo scalo, dirigendosi verso il mare aperto. Il primo avvistamento è avvenuto intorno alle 10 del mattino di lunedì scorso, durante le consuete attività di controllo in mare.

La balenottera, apparsa sin da subito come un esemplare probabilmente giovane, di una lunghezza compresa tra gli 8 e i 12 metri, ha nuotato a poca distanza dalle banchine da cui partono quotidianamente aliscafi e imbarcazioni turistiche, facendo saltare tutti i viaggi organizzati per la giornata.

L’Autorità marittima ha attivato immediatamente le procedure di sicurezza e ha soppresso in via precauzionale la circolazione degli aliscafi diretti alle isole di Capri, Ischia e Procida. La misura è stata successivamente revocata, consentendo la ripresa dei collegamenti.

Come mai si trovava in quel luogo? Non è chiaro cosa abbia spinto il cetaceo fin dentro il porto di Napoli. Tra le ipotesi, quella più accreditata pare essere quella che vede il cetaceo disorientato. C'è però chi pensa che possa aver seguito una nave in ingresso.

Per fortuna gli esperti hanno monitorato il cetaceo per cercare di identificarne con precisione la specie, verificarne le condizioni e favorirne il ritorno al largo senza stress o danni. L’ultimo avvistamento è avvenuto intorno alle 16 circa, poco oltre l’imboccatura del porto.

I video comparsi sui social