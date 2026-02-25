FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Napoli, sorprendente balenottera di 8 metri al Porto: le immagini

Napoli, sorprendente balenottera di 8 metri al Porto: le immagini

Una giovane balenottera di 8 metri o poco più ha voluto soggiornare, per l'intera giornata di lunedì scorso, presso il porto di Napoli, con qualche piccolo disagio ad aliscafi e imbarcazioni turistiche.
Ambiente25 Febbraio 2026 - ore 14:48 - Redatto da Meteo.it
Ambiente25 Febbraio 2026 - ore 14:48 - Redatto da Meteo.it

A Napoli ha lasciato tutti senza fiato la sorprendente balenottera di 8 metri avvistata al Porto. Cosa è accaduto? Nella giornata di lunedì 23 febbraio 2026 nelle acque del Golfo di Napoli, una insolita presenza ha fatto molto scalpore.

Una bellissima balenottera è stata avvistata a ridosso del Molo Beverello e la notizia ha fatto il giro del web e dei social. A distanza di giorni se ne parla ancora e le immagini continuano ad essere virali.

Napoli, balenottera di 8 metri nel Porto

Ha fatto scalpore la notizia di una balenottera di 8 metri nel Porto di Napoli che dopo diverse ore trascorse nei pressi delle banchine, ha lasciato lo scalo, dirigendosi verso il mare aperto. Il primo avvistamento è avvenuto intorno alle 10 del mattino di lunedì scorso, durante le consuete attività di controllo in mare.

La balenottera, apparsa sin da subito come un esemplare probabilmente giovane, di una lunghezza compresa tra gli 8 e i 12 metri, ha nuotato a poca distanza dalle banchine da cui partono quotidianamente aliscafi e imbarcazioni turistiche, facendo saltare tutti i viaggi organizzati per la giornata.

L’Autorità marittima ha attivato immediatamente le procedure di sicurezza e ha soppresso in via precauzionale la circolazione degli aliscafi diretti alle isole di Capri, Ischia e Procida. La misura è stata successivamente revocata, consentendo la ripresa dei collegamenti.

Come mai si trovava in quel luogo? Non è chiaro cosa abbia spinto il cetaceo fin dentro il porto di Napoli. Tra le ipotesi, quella più accreditata pare essere quella che vede il cetaceo disorientato. C'è però chi pensa che possa aver seguito una nave in ingresso.

Per fortuna gli esperti hanno monitorato il cetaceo per cercare di identificarne con precisione la specie, verificarne le condizioni e favorirne il ritorno al largo senza stress o danni. L’ultimo avvistamento è avvenuto intorno alle 16 circa, poco oltre l’imboccatura del porto.

I video comparsi sui social

Articoli correlatiVedi tutti
  • 10 lavoretti da fare ora nell'orto e nel giardino per avere spazi ricchi e colorati
    Ambiente25 Febbraio 2026

    10 lavoretti da fare ora nell'orto e nel giardino per avere spazi ricchi e colorati

    Quali lavoretti programmare negli orti e nei giardini di marzo? Ecco alcuni accorgimenti per spazi verdi sempre al top e raccolti abbondanti.
  • 7 erbe aromatiche perenni da piantare a febbraio
    Ambiente19 Febbraio 2026

    7 erbe aromatiche perenni da piantare a febbraio

    Quali sono le erbe aromatiche da piantare a febbraio? Ecco 7 varietà che renderanno irresistibile ogni piatto.
  • La famosa spiaggia nera di Reynisfjara in Islanda non esiste più: svanisce un altro angolo di paradiso. Ecco il motivo
    Ambiente17 Febbraio 2026

    La famosa spiaggia nera di Reynisfjara in Islanda non esiste più: svanisce un altro angolo di paradiso. Ecco il motivo

    Le violente mareggiate si sono letteralmente mangiate la spiaggia nera di Reynisfjara, uno dei luoghi simbolo dell'Islanda.
  • 10 specie a rischio estinzione entro il 2026, dal pangolino di Temminck al gibbone cao-vit
    Ambiente17 Febbraio 2026

    10 specie a rischio estinzione entro il 2026, dal pangolino di Temminck al gibbone cao-vit

    Ci sono 10 specie di animali e piante a rischio estinzione nel 2026. A lanciare l'allarme è stato Fauna & Flora.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, weekend stabile con più nubi e clima mite: la tendenza
Tendenza25 Febbraio 2026
Meteo, weekend stabile con più nubi e clima mite: la tendenza
Alta pressione ancora protagonista ma con molte nebbie e nuvolosità in transito. Temperature sopra le medie e clima mite. La tendenza meteo del weekend
Meteo, fine febbraio-inizio marzo stabile ma più nuvoloso: la tendenza
Tendenza24 Febbraio 2026
Meteo, fine febbraio-inizio marzo stabile ma più nuvoloso: la tendenza
Temperature ancora sopra la norma in molte zone con maggiore nuvolosità nel weekend che segnerà l'avvio di marzo. La tendenza meteo dal 27 febbraio
Meteo: bel tempo e clima primaverile fino a venerdì 27. Poi cosa succede?
Tendenza23 Febbraio 2026
Meteo: bel tempo e clima primaverile fino a venerdì 27. Poi cosa succede?
L'anticiclone assicura all'Italia e a varie zone d'Europa un periodo di bel tempo e temperature insolitamente miti. Nel weekend cambia qualcosa.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 25 Febbraio ore 19:54

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154